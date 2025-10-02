Inés Gutiérrez 02 OCT 2025 - 08:00h.

La actriz Beatriz Carvajal ha formado parte de series tan míticas como 'Compañeros' o 'Los misterios de Laura'

Alberto Caballero quiere que LQSA evolucione "como la sociedad": "Que desaparezcan el género y los pronombres"

MadridHay intérpretes que consiguen ganarse el cariño de la gente por llevar toda la vida trabajando, por interpretar a un personaje icónico o porque han formado parte de proyectos que han sido grandes éxitos. En el caso de Beatriz Carvajal se podrían marcar todas estas casillas y algunas extras porque a lo largo de su longeva carrera (lleva desde los 14 años trabajando) los proyectos nunca han faltado, aunque no sean en televisión.

El teatro fue su primer contacto con su profesión, lo que consiguió que se enamorara de la interpretación y una conexión que ha sabido mantener a lo largo de los años. A lo largo de su trayectoria ha compaginado sus apariciones en televisión con propuestas teatrales y ha llegado a compartir escenario con su hija, Montse Pla.

Su primera actuación tuvo lugar en el madrileño teatro María Guerrero cuando apenas era una adolescente, en ese momento su vocación era ya evidente y no dudó en apostar por ella desde entonces. Tras un tiempo de carrera, se dio a conocer entre el gran público gracias a su paso por Un, dos, tres… responda otra vez, donde interpretaba a varios personajes.

Ha formado parte de varias series míticas de televisión, como Compañeros, donde interpretaba a una de las profesoras. Esta serie se convirtió en un éxito de audiencia y fue un gran impacto para toda una generación. También consiguió que su personaje en Aquí no hay quien viva pasara a ser regular, gracias al carisma del mismo, pero también de la propia intérprete.

Ella fue una de las que apostó por continuar con el equipo cuando pasó a ser La que se avecina, un proyecto en el que también estuvo durante un tiempo, pero que abandonó de manera inesperada, algo que explicaría la propia actriz más adelante en una entrevista concedida a Vanity Fair. “Me sentí quemada, pero no por mis compañeros, sino por otras personas con las que no tenía buena relación. Por eso decidí irme”.

Tras su paso por esta serie de éxito, llegó otra, Los misterios de Laura, una producción que fue un éxito entre el público y que está considerada de gran calidad, a pesar de que no fuera renovada. De hecho, su éxito fue tal que se han hecho varias películas para televisión, estrenadas en 2023, se vendió a más de 50 países y se hizo una versión estadounidense de la misma, entre otras versiones, como la rusa.

En lo personal, Beatriz nunca ha estado casada, pero es madre por partida doble. Nisma trabaja como enfermera, y Montse es la más conocida de las dos porque ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la interpretación. Tras más de una década junto al actor Víctor Clavijo, en 2023 anunciaban el final de su relación y, en el verano de 2025, Montse protagonizaba una romántica y divertida boda con su actual pareja, bajo la atenta (y feliz) mirada de su madre.