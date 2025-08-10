Fiesta 10 AGO 2025 - 10:12h.

Melani García interpreta a Raquel en 'Los Muértimer', la nueva película de Telecinco Cinema

'Los Muértimer', la película que habla de bullying, miedo y duelo desde el cine familiar: "Hay cosas que se quedan contigo"

Cinco adolescentes. Un cementerio. Y un secreto que nadie quiere creer… estos son algunos de los ingredientes de 'Los Muértimer', la nueva película de Telecinco Cinema que se estrena en cines este 14 de agosto. Entre su reparto de lujo (Alexandra Jiménez, Víctor Clavijo, Fele Martínez y Belén Rueda) se encuentra Melani García, que cambia los escenarios por los set de rodajes. 'Fiesta' entrevista a la joven artista.

Melani García da un paso más en su carrera profesional y, ya que ha demostrado que es un portento vocal con tan solo dieciocho años, ahora quiere hacer lo propio con el séptimo arte. La joven ganadora de 'La voz kids' comparte elenco con otros jóvenes actores como son Diego Montejo, Iratxe Emparan, Adrián Checa y Bruna González. Durante su visita al plató de 'Fiesta', Melani es entrevistada y da detalles del papel como actriz que realiza en la película.

"Ha sido algo increíble porque yo tenía algo de formación actoral pero no tanto como mis compañeros", confiesa. Sobre su papel, Melani sorprende al revelar que hace de "mala malísima": "Soy un poco mala. Soy la mejor amiga del protagonista, de Nico, doy vida a Raquel y, a lo largo de la película, salen ahí muchos sentimientos encontrados entre ellos dos". Ante estas palabras, César Muñoz, el presentador, se pronuncia: "Yo es que no sé qué es hacer de mala teniendo esa cara, la verdad".

Y es que, ahí donde vemos a una dulce y simpática Melani, parece ser que en la película interpreta un papel opuesto a su forma de ser. Es por ello por lo que sorprende a los colaboradores del programa, que consideran que ha hecho un buen trabajo. Ella confiesa lo divertido que ha sido ejecutar un rol tan distinto a ella. Además, Melani pone voz a la banda sonora de la película con su nuevo single 'Desafiando a la muerte'.

La película es un relato de misterio, terror y humor fúnebre basado en la exitosa trilogía de cómics 'Los Muértimer' de la joven ilustradora francesa Léa Mazé. El film, rodado durante siete semanas en diversas localizaciones de Vizcaya, narra la historia de cinco amigos que descubren una trama de robos de joyas en un cementerio sin que ningún adulto los crea. La película está dirigida por Álvaro Fernández-Armero ('Ocho apellidos marroquís', 'Si yo fuera rico'), es una producción de Telecinco Cinema y Pokeepsie Films (Banijay Iberia) y será distribuida en cines por Paramount Pictures Spain.

Sinopsis y tráiler de 'Los Muértimer'

Nico (Diego Montejo) es un chaval de quince años inteligente e introvertido que sufre acoso escolar porque sus padres son propietarios de la única funeraria del pueblo. Con la esperanza de conseguir un amigo, participa en un programa de intercambio cultural. Sólo hay un problema: el chico de intercambio resulta ser una chica, Gabrielle (Iratxe Emparan), una francesa de espíritu desafiante acostumbrada a todo menos a vivir rodeada de muertos.

Cuando Pol (Pepe Lorente), el tallista de lápidas, les cuenta una de las muchas historias misteriosas que oculta el cementerio, deciden investigar. El hallazgo de un cadáver y unas joyas robadas va más allá de lo que esperaban. Cuando regresan con los padres (Alexandra Jiménez y Víctor Clavijo) al lugar de los hechos todo ha desaparecido y, por supuesto, no les creen. A partir de entonces, Gabi y Nico reciben amenazas y son perseguidos justo en el momento en el que estaban siendo acosados por sus abusadores habituales, Marc, Sofía y Raquel (Adrián Checa, Bruna González y Melani), lo que les obliga a huir todos juntos.

Ahora que ellos también sufren el terror de sentirse amenazados, no les queda otra que unirse a la investigación. Gabi, Nico, Marc, Sofía y Raquel forman una extraña pandilla dispuesta a descubrir la verdad, aunque eso signifique entrar de lleno en el sombrío mundo adulto que les espera.