'Al salir de clase' fue una de las series de Telecinco que marcó muy antes y un después en la vida de muchos actores del panorama nacional. Imposible contabilizar al completo el elenco de una serie que tuvo más de más de 1199 episodios, pero hay rostros que nunca se olvidan, como el de la actriz Carola Baleztena.

La actriz está completamente centrada en su faceta en las redes sociales. Viajes, moda, maquillaje, rutinas deportivas, nutrición, aventura, relajación…todo tienen cabida en la vida de la influencer y lo muestra a sus más de 100 mil seguidores.

La influencer ha formado la perfecta ‘modern family’, junto a su actual marido, Emiliano Suárez, con quien tiene una niña de cuatro años, que se suma a los dos hijos de él y a las dos de ella, en total una familia de ocho de lo más dispar. El pasado mes de enero la actriz se sometía a una histerectomía radical, de la que se ha recuperado totalmente gracias al apoyo de los suyos.

Alejada de la televisión y del cine

Tras formar parte de elenco de varias ficciones y de participar en películas, la actriz decidió alejarse de todo y centrarse en su faceta como influencer.

Lleva despuntando en las redes sociales desde 2017, con un contenido muy cuidado sobre lifestyle, moda, maternidad, viajes y bienestar. La luz, los colores y la estética son una parte muy importante de las publicaciones, así como las frases inspiracionales y su manera de ver la vida. “No importa cuántos infiernos ardan dentro de mí, me levantaré cada mañana siempre dispuesta a apagarlos”, compartía en un carrusel de fotos.

Su familia lo primero

Siempre ha sido una persona muy familiar. Estuvo casada con el empresario Jorge Molina, con quien tuvo dos hijas, Bruna y Valentina. Se separó y rehízo su vida junto al joyero y empresario Emiliano Suárez. Entre los dos y sus correspondientes hijos han formado toda una 'modern family' a la que en 2021 unieron a su única hija en común, Juana.

Actriz y empresario se conocieron hace más de 9 años y desde entonces se han vuelto inseparables, pueden con todo pase lo que pase. “Ayer día 28 de enero hace 9 años me acompañabas a la puerta de mi casa y nos dimos nuestro primer beso. Después de contarte todo mi panorama, que no era muy atractivo, por cierto, pensaste que era buena idea que empezáramos a salir. Así empezó un día tonto y Madre De Dios la cantidad de cosas por las que hemos pasado”, compartía en redes sociales.

“Este año tengo la cabeza en otro lado y la “celebración” ha sido en casa con la cara lavada y ropa cómoda, pero para los 10 años prometo estar en mi Prime (como dicen nuestros adolescentes) Te quiero con todas las letras”, continuaba la publicación de la influencer. Y es que este año está siendo especialmente complicado para ella, pues empezó con una histerectomía radical, de la que se recupera cada día un poco más.

Desde la intervención la actriz ha disfrutado de sus amigos, su familia, viajes, tranquilidad y valorado los pequeños placeres de la vida, siempre de la mano de la moda, al que le encanta y con lo que disfruta al máximo.