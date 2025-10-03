Inés Gutiérrez 03 OCT 2025 - 20:00h.

La presentadora trabajó junto a estrellas de la talla de Jesús Hermida y Joaquín Prat

Laila Jiménez se emociona en su despedida de El Matinal de 'Informativos Telecinco': "Ha sido un auténtico placer madrugar con ustedes"

Compartir







MadridMuchos fueron los niños que merendaban junto a Verónica Mengod durante los años en los que se ejerció como presentadora del programa infantil El Kiosko. Junto a ella estaba Pepe Soplillo, un muñeco al que prestaba la voz el actor Pepe Carabias, y juntos presentaban un espacio en el que había lugar para juegos, entrevistas, magia, juegos, humor… y también canciones y música, otra de las grandes protagonistas del espacio. De hecho, de la música del programa se encargó Julio Mengod, compositor de profesión y padre de la presentadora.

Con el paso del tiempo, Verónica fue creciendo como profesional y las propuestas para espacios más adultos comenzaron a llegar, compartiendo programa con profesionales de la talla de Jesús Hermida o Joaquín Prat, junto a quien presentó El Precio Justo. También le surgieron proyectos en solitario y probó suerte como actriz en series como La casa de los líos, ¡Ala… Dina! o El Comisario.

Llegado cierto punto de su vida, tomó la decisión de alejarse de la televisión y apostar por otros proyectos diferentes. “Se perdió la magia”, explicó durante su paso por Y ahora, Sonsoles, donde recordó parte de su trayectoria profesional. “No porque yo formara una familia”. Ahora, aunque alejada del medio que le vio nacer como profesional, proyectos profesionales no le faltan y tampoco una gran familia que le acompañe.

Verónica Mengod, así es ahora la vida de la mítica presentadora de los 80

La vida profesional de Verónica es su mejor carta de presentación, llena de proyectos que le empujaban a seguir aprendiendo y creciendo, aunque ahora su camino profesional sea otro, que le ha ido alejando de la televisión. De hecho, actualmente es empresaria, pero sobre todo artista. La pintura es su gran pasión y es posible seguir su trayectoria a través de su cuenta de Instagram profesional, que no es la misma que la personal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la primera comparte sus óleos, pero en la segunda son sus momentos familiares los que marcan la norma, porque para ella su familia es esencial, su mayor pilar. Su marido, el empresario Carlos Ortiz-Echagüe, con quien se casó en 1987, y ella han sabido mantenerse unidos a pesar de las sorpresas que les ha dado la vida.

Juntos han tenido dos hijos, Alejandro y Claudia, pero en 2006 recibieron una llamada que aseguraba que Carlos tenía una hija cuya existencia desconocía, fruto de una relación anterior. La llegada de Alejandra a sus vidas fue aceptada de una forma natural, Verónica no dudó en darle la bienvenida con los brazos abiertos y así fue como ganó otra hija.

La joven es ahora madre por partida doble, dos hijos que han nacido fruto de su relación con el cantante Daniel Diges, quien fue el representante de España en Eurovisión en 2010 con Algo pequeñito, aunque ya era conocido gracias a su faceta como actor. Verónica puede presumir de ser una abuela divertida y llena de energía, con ganas de seguir creando y apostando por su felicidad, aunque eso implique cambiar de profesión.