El año pasado Telecinco reformulaba su informativo matinal, ampliando el horario, lo que no cambiaron son sus presentadores, pues desde bien temprano Bricio Segovia y Laila Jiménez cuentan toda la actualidad a los espectadores. La periodista es toda una veterana de Informativos Telecinco, empezó su carrera en la redacción de Cataluña, desde donde ejerció de “recorrecalles” hasta que dio el salto a presentadora puntual en tiempos de Pedro Piqueras.

La periodista tiene claro que, aunque madrugue mucho o trasnoche, según se mire, su profesión es su pasión . Para desconectar de la vorágine de los informativos , Laila Jiménez lo da todo en el gimnasio , intenta no perderse ni uno de los días de entrenamiento que tiene previsto. A la catalana le gusta cuidarse, pues tampoco se olvida de cuidarse la piel todo lo posible.

Laila Jiménez estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera en Mediaset en 2006 como reportera de Informativos Telecinco, en donde actualmente presenta El Matinal. “Periodista y comunicadora. Recorrecalles y narradora de historias. Micro en mano siempre buscando, no sólo la noticia, también cómo contarla. Lo hago en Informativos Telecinco. Cada día un reto y un aprendizaje. Es lo que tiene estar “comunicando”, asegura desde su perfil de Instagram.

Curtida como “recorrecalles” , no se olvida de toda su trayectoria profesional y lo mucho que ha trabajado para estar donde está ahora . “No sé ni cuántos años tiene esta fotografía. 8 o quizá 10… Acaba de aparecerme en los recuerdos que selecciona el móvil… Sé que la hizo un compañero fotógrafo profesional en una guardia. No recuerdo el día ni el tema, pero, sin duda, es el eterno gesto de una recorrecalles en guardia”, recordaba en redes sociales con una foto de hace años.

Además, según pone en su perfil de Instagram, es profesora en la Universidad Nebrija y en la escuela de periodismo Radiofonics. Pero por si no tuviera suficiente también tienen tiempo para presentar eventos. Y es que hace más de 20 años un profesor suyo le dijo: “Lo que haces tú pueden hacerlo muchísimas personas… pero solo tú puedes ser tú” … y es algo que lleva tatuado en la vida.

Aunque Laila Jiménez es una de las más madrugadoras , le gusta aprovechar bien el día y no le gusta saltarse el gimnasio. Junto a su entrenador personal avanza en su reto más personal. Cada día va cambiando de entreno, un día tren inferior y otro superior.

Para la presentadora la mejor época del año es el verano, no solo porque, de vacaciones, no tienen que madrugar, sino porque le encanta el mar, la playa, el sol y viajar. “Los que me conocéis sabéis que, para mí, “Viajar es invertir en conocer”. Es una necesidad … Viajar es siempre crecer”, aseguraba en redes sociales.