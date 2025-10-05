Inés Gutiérrez 05 OCT 2025 - 19:00h.

Sus problemas de salud le hicieron tomarse un descanso, pero ahora Debbie GIbson ha regresado

MadridEn los 80 Debbie Gibson se convirtió en una estrella del pop. Era solo una adolescente, pero parecía claro que la música era el lugar en el que quería estar y donde merecía triunfar. La vida da muchas vueltas y durante mucho tiempo guardó silencio, alejada de conciertos y estudios musicales. Sin embargo, el tiempo lo puso todo en su lugar y a los 54 años decidió que nunca es tarde para darse una nueva oportunidad, regresando a los escenarios, que durante tanto tiempo fueron su casa.

Tenía solo 17 años cuando se publicó Out of the Blue, su disco debut. No es nada sencillo alcanzar el éxito en el mundo de la música, pero ella lo consiguió, tampoco parece fácil mantenerse, pero a lo largo de los 80 ella encontró su lugar y lo supo mantener. Compositora, intérprete y productora, consiguió un premio Guinness en 1988 por cumplir todas esas funciones en su tema Foolish Beat y convertirla en número uno del Billboard Hot 100, siendo la más joven en lograrlo.

Aunque durante un tiempo dejó su carrera musical en un segundo plano, la música siempre ha formado parte de su vida, porque probó suerte en Broadway, compaginando su faceta como cantante con la interpretación. Ha participado en Los Miserables, en Grease (interpretando personajes diferentes) y en La Bella y la Bestia, entre otros.

Estas diferentes facetas de su vida no hicieron que olvidara sus orígenes, pero ahora, a los 54 años, ha decidido regresar a los escenarios. Lo hace recordando algunos de sus grandes éxitos, como Lost in Your Eyes, pero también con algunas propuestas nuevas que ponen de manifiesto que la composición sigue siendo una pasión para ella.

“Obviamente, ha habido muchos conciertos que se centran en lo retro y la nostalgia, pero yo siento que muchos artistas de los 80 y de los 90, estamos ahí fuera haciendo música nueva, fresca”, explicaba durante una videollamada con The Clinic. “Mis seguidores más fieles me han estado siguiendo todo este tiempo, pero algunas personas me perdieron la pista”. Esta nueva oportunidad es ideal para recuperarles y sumar nuevos seguidores.

Regresa ahora tras haber encontrado la manera de afrontar sus problemas de salud, porque Gibson ha tenido que lidiar con las consecuencias de la enfermedad de Lyme, que no solo afecta en el plano físico, también en el psicológico. Debbie fue diagnosticada de ansiedad y depresión en su adolescencia.

“He aprendido a controlar mis síntomas. He aprendido a superarlos”, revelaba en People en 2023, “Te hace sentir humilde cuando te enfrentas a un problema grave de salud y salud mental”, pero parece que con el tiempo ha encontrado la manera de poder vivir con ello. “Pasé de no poder ni siquiera levantarme de la cama y caminar a hacer 60 conciertos el año pasado”, algo que sin duda ha sido todo un triunfo para ella, aunque eso no le permite bajar la guardia, “si me descuido, empiezo a sentirme mal”, confesaba.