Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, confiesa que el 15 aniversario de la banda ha sido muy duro tras la muerte de Liam Payne. “Fue incómodo porque el sentimiento de querer celebrarlo es importante y ahora lo es más que nunca en nombre de Liam”, resalta en una entrevista con ‘Rolling Stone UK’.

Tomlinson reconoce que en los anteriores aniversarios se sentía un poco cansado de la nostalgia. Pero ahora todo es diferente: “Es injusto y frustrante que ya no esté con nosotros”. Para él, lidiar con su trágico fallecimiento fue muy duro. “Nunca antes había perdido a un amigo”, lamenta el joven.

"Liam era el que más experiencia tenía en One Direction", según Louis

Louis Tomlinson asegura que Liam era el que más experiencia tenía en One Direction. Él estuvo “donde tenía que estar” cuando la banda hizo su primera audición de X Factor. Todos eran unos aficionados a su lado, pero “ninguno de ellos lo habría admitido en ese momento”.

Tomlinson aprovecha para explicar la necesidad que sintió de explicarse en redes sociales ante las noticias “profundamente injustas” que salieron en los medios de comunicación después de morir. Sobre todo cuando las redes se llenaron de vídeos sobre el podcast ‘Impaulsive’ de Logan Paul en 2022. “Él fue la parte más vital de One Direction”, aclara.

El cantante de 33 años destaca que todo el mundo que lo conocía, sabía que toda esa ‘mala prensa’ no era cierta. “Todo en lo que se equivocara en la vida nunca fue por malicia. Fue solo a través de la falta de comunicación”, añade. Tomlinson recalca que Liam era una persona muy incomprendida, ya lo único que él quería era ser querido por los demás.