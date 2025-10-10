La artista estadounidense coincidió con la catalana en el camerino tras el concierto en el Teatro Real por los 50 años de 'Horses'

Patti Smith: “A mi yo de los veinte le diría que visite más a sus padres”

Compartir







Hay encuentros improbables que solo pueden nacer entre acordes, poesía y un poco de magia madrileña. Patti Smith, la madrina del punk, y Rosalía, la alquimista del pop contemporánea, coincidieron en Madrid, tras el concierto de la cantante y poeta estadounidense en el Teatro Real en el que rindió homenaje a los 50 años de su icónico 'Horses'. E inmortalizaron su encuentro con una instantánea que Patti compartió en su perfil de Instagram.

La catalana ya había confesado ser fan de la legendaria cantante de 'Because the Night', pero lo que no sabíamos es que a la artista de 78 años también le fascina el trabajo de la 'motomami'. “Así es. Compartiendo un momento feliz con Rosalía de España. Ella tiene una presencia brillante y es cálida, fuerte y solidaria. Gracias, Rosalía. Gracias, Madrid. Olé, olé”, son las poéticas que Smith escribió junto la imagen de ambas abrazadas y sonrientes en lo que parece el camerino del teatro de la ópera.

Admiración mutua

Hace dos meses, la cantante de 'Malamente' confesó en una entrevista con 'Elle USA' que los artistas con las que más le apetecería colaborar son Charli XCX, el rapero Kendrick Lamar y, más sorprendentemente, Patti Smith, una leyenda que generacionalmente le queda muy lejos pero que es una inspiración constante para cualquier artista que elige seguir su propio camino sin hacer concesiones. Teniendo en cuenta que Rosalía ya ha estado en el estudio con leyendas como Björk y Kate Bush, no sería tan extraño que en el futuro también pudiera hacerlo con la autora de 'Éramos unos niños'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Medio siglo de 'Horses'

Conociendo el fanatismo de la catalana por la de Chicago, no extrañó a nadie que no quiso perderse el concierto que dio Smith en un recinto tan imponente y exclusivo como el Teatro Real. Tan solo 1.800 afortunados pudieron disfrutar del recital. La excusa era celebrar el medio siglo de uno de los discos de debut más explosivos de todos los tiempos, que interpretó al completo y en orden junto a parte de la banda original con la que lo grabó en 1975.

La banda que acompañó a Smith la formaron el guitarrista Lenny Kaye, el batería Jay Dee Daugherty, el teclista Tony Shanahan y el propio hijo de la cantante, Jackson Smith, como la segunda guitarra. La artista estadounidense tuvo tiempo para acordarse de Palestina y de recordar a los asistentes que el verdadero poder está en el pueblo: 'People have the power'.