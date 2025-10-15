Redacción Uppers 15 OCT 2025 - 12:05h.

El músico británico tiene a más de 100 personas en nómina, entre personal artístico, técnico y administrativo

A pesar de contar con un patrimonio estimado en más de 300 millones de dólares, Sting no puede permitirse la jubilación a sus 74 años. Vale, sí podría retirarse y vivir tranquilamente de las rentas, pero el sentido de la responsabilidad del ex líder de The Police es más fuerte. La presión económica, el compromiso familiar y la gestión de su finca en la Toscana (Italia) le hacen ver muy lejana la opción de echar el telón, artísticamente hablando. “Estoy orgulloso de ser un patriarca, de poder enviar a mis nietos a buenas escuelas gracias a las canciones que escribo y los conciertos que doy”, sostiene en una entrevista que recoge Infobae.

Gordon Sumner tiene cuatro hijos fruto de su unión con la actriz y productora Trudie Styler, de 71 años, y otros dos de su relación anterior con Frances Tomelty, además de varios nietos. Esa familia, además de la comunidad que ha construido alrededor suyo, depende directamente de él. Actualmente el cantante tiene a más de 100 personas en nómina, entre personal artístico, técnico y administrativo. No puede detenerse. Tiene que seguir produciendo y generando ingresos. Por ejemplo, la gestión de su finca, Tenuta Il Palagio, donde produce vino y aceite de oliva y abrió una taberna, implica gastos, impuestos y salarios.

No piensa legar su fortuna a sus hijos

A Sting le gusta ejercer de patriarca moderno, activo y comprometido con quienes dependen de él. A menudo repite a sus hijos la idea de que "ellos le eligieron como padre”, una frase que resume su particular visión de la relación familiar. Para él, es fundamental animar a sus vástagos a dedicarse a las artes, lejos de la obsesión por la fama o el éxito fugaz. “Lo importante es hacer, no el éxito”, afirma. Quizás por eso afirmara en una entrevista en el 'Daily Mail' que no planeaba dejarles su fortuna en herencia. "¡No quedará mucho dinero porque lo estamos gastando! Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos, y no queda mucho”, advertía.

Junto a Trudie, Sting ha inculcado a sus hijos la importancia del trabajo duro para salir adelante. “Desde luego, no quiero dejarles fondos fiduciarios que les pesen como una lata. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y rara vez me piden cosas, algo que respeto y aprecio mucho”, explicó.

Working class hero

En el plano profesional, Sting mantiene una agenda repleta de conciertos en Japón, Europa y EEUU, y prepara nuevas presentaciones de su comedia musical “The Last Ship”, inspirada en la historia de los astilleros de su Newcastle natal y en el recuerdo de sus padres. Porque a pesar de vivir rodeado de comodidades, el legendario músico británico mantiene la conciencia de su origen obrero y recuerda que todo lo que tiene lo ha conseguido a base de esfuerzo y no de herencias familiares: “Nunca he olvidado que vengo de la clase trabajadora. Y sigo sintiéndome parte de ella”.