Todo lo recaudado en el sorteo se destinará a la organización Narrative 4, dedicada a conectar a los jóvenes a través del arte de contar historias

¿Qué te parecería pasar la noche con Sting en su casa? El legendario exlíder de The Police y su mujer Trudie Styler ofrecen la oportunidad de compartir con ellos una velada íntima y especial en su vivienda de Wiltshire (Inglaterra) en la que no faltará una deliciosa cena, una actuación en directo del artista y una charla amena y profunda. La pareja acaba de lanzar un nuevo sorteo en Charity Buzz en el que se puede participar a través de este enlace. El agraciado y un acompañante podrán disfrutar el próximo 11 de diciembre de la experiencia, que incluye pasaje aéreo de ida y vuelta a Inglaterra y dos noches de hotel.

Dotar a los jóvenes del poder de las historias

Hay dos formas de unirse a esta noche tan exclusiva: participar en el sorteo con una donación de al menos 10 dólares o realizar la oferta más alta en la subasta para asegurar la plaza. Todo lo recaudado se destinará á a Narrative 4, una organización global sin fines de lucro de la que es cofundador el músico británico y que "brinda a jóvenes la capacidad de aprovechar el poder de la narración para impulsar el cambio en sus comunidades".

La iniciativa de Sting forma parte de la serie de cenas privadas 'Buenas Noches' de Charitybuzz. Con un número limitado de asientos disponibles, estas veladas ofrecen una experiencia íntima, diseñada para fomentar conversaciones significativas, conectar y generar impacto.

Una historia de amor que comenzó con un escándalo

Sting, de 74 años, y la actriz y productora Trudie Styler, de 71, llevan juntos más de 30 años a pesar de que su historia de amor comenzó con una gran polémica. El autor de 'Every Breath You Take' llevaba diez años casado con Frances Tomelty cuando se enamoró de de las mejores amigas de esta y vecina de la pareja. Según contó el músico en su biografía 'Broken Music', quedó prendado de Styler en el mismo momento que la conoció, pero su matrimonio le impidió dejarse llevar en aquel momento. Cuando finalmente Sting decidió apostar por Trudie, aquello fue un escándalo que hizo las delicias de los tabloides británicos, sobre todo porque él estaba esperando su segundo hijo con Frances. La prensa incluso llegó a culpar a Trudie de la ruptura de The Police, que también sucedió en aquella época.

Por su parte, Styler sufrió graves lesiones en la cara cuando era niña debido a que fue atropellada por un camión. Aquel accidente le generó una gran inseguridad, pero consiguió superar sus complejos y gustarse a sí misma "a través de la relación con Sting, que volcó en mí todo su amor", contó en 'The Telegraph'. "Ninguno de nosotros puede enorgullecerse de lo que pasó, pero pasó. Nos enamoramos, vivimos juntos, nos casamos y tuvimos hijos. Esa es la historia de nuestra vida", resumía Sting en su libro. Hoy tienen cuatro hijos (Mickey, Jake, Eliot 'Coco' y Giacomo) y forman una de las parejas más estables y románticas del mundo del espectáculo.