La actriz y la Princesa Leonor se conocieron durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrados en el año 2023

En el año 2023, Meryl Streep recogió en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Artes por su larga carrera cinematográfica. La fundación consideró que, a lo largo de cinco décadas, la actriz desarrolló una "trayectoria brillante", encadenando "interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos", que invitan a la reflexión y al espíritu crítico del espectador. "Activista incansable a favor de la igualdad, con su talento y rigor ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece", decía el acta del jurado, publicado en la web oficial.

En su memorable discurso, Streep aseguró que "el trabajo de un actor es invadir, encarnar vidas que no son como la suya": "Porque la parte más importante de nuestro trabajo es hacer que cada vida sea accesible y sentida por el público, que está sentado en un pequeño teatro de Málaga o por streaming en cualquier parte del mundo", dijo, consciente de lo mucho que ha cambiado el acceso a las películas en estos 50 años. Sin embargo, las palabras que más trascendieron de su paso por Asturias fue su dulce opinión de la Princesa Leonor.

"Que Leonor nunca pierda a la niña que fue"

La protagonista de 'Los puentes de Madison' y la Princesa se conocieron durante el acto de entrega de los premios y, acompañadas de la reina Letizia, fan declarada de Streep, mantuvieron una amigable charla. La admiración de la heredera al trono español por la actriz podía palparse en las fotografías oficiales, en las que Leonor miraba obnubilada a su invitada. Una mirada que se quedó en la memoria de Meryl quien, al poco tiempo, cuando Leonor cumplió la mayoría de edad, le envió el siguiente mensaje: "Lo que le diría a la Princesa Leonor es que nunca pierda la niña que fue el día antes de cumplir los dieciocho años ,porque eso le llevará hasta los setenta y cuatro años con mucha energía, curiosidad y optimismo para el futuro”.

En aquel momento, la actriz también hizo una notable defensa de la empatía, definida por ella misma como "el don que todos compartimos": "Es la misteriosa capacidad de sentarnos juntos, extraños en un teatro o en un cine a oscuras y experimentar los sentimientos de personas que no se parecen a nosotros ni suenan como nosotros. La empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia, igualmente útil en otros ámbitos de actividad", concluyó.

El impacto que tuvo el paso de Meryl Streep por tan importante cita de nuestra país, llevó a la Fundación Princesa de Asturias a colgar en su web una pieza audiovisual que recoge el encuentro que Meryl Streep mantuvo con el público en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo y que contó con la participación del actor Antonio Banderas. Bajo el título de 'Sin guion. Encuentro con Meryl Streep', la galardonada, una de las actrices más aclamadas de todos los tiempos, compartió recuerdos, decepciones y alegrías en esta conversación desarrollada en el marco de la entrega de los premios.