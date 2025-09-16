Las reacciones a la muerte de Robert Redford a los 89 años: de Meryl Streep a Donald Trump

Robert Redford recibió un Oscar como director por Gente Corriente, otro más honorífico a toda la carrera, y fue el creador del Festival Sundance de cine independiente

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Robert Redford ha muerto a los 89 años. Como él quería, sin hacer ruido. En la cama. Con la elegancia con la que triunfó delante y detrás de la gran pantalla. Un estilo que parece ya perdido. Supo retirarse a tiempo y con sorna encarnando a un adorable ladrón de bancos en The Old Man & the Gun.

Después y antes eso sí probó el néctar de Hollywood en las franquicias de Marvel en Capitán América: El soldado de invierno y Los Vengadores. " Una de las razones por las que acepté el papel fue que quería experimentar esta nueva forma de hacer cine que se ha apoderado de personajes de dibujos animados que cobran vida a través de alta tecnología", explicaba Redford en el Festival de Sundance.

Pero su recuerdo permanecerá vivo en la mente de generaciones en ese Hollywood dorado y ya perdido haciendo pareja con Paul Newman, 'entre guapos andaba el juego'. El actor recibió un Oscar como director por Gente Corriente, otro más honorífico a toda la carrera y fue el creador del Festival Sundance de cine independiente.

La jauría humana (1966), Descalzos por el parque (1967), Dos hombres y un destino (1969), Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972), El candidato (1972), Tal como éramos (1973), El golpe (1973), El gran Gatsby (1974), Los tres días del cóndor (1975), Todos los hombres del presidente (1976), Brubaker (1980), El mejor (1984), Memorias de Africa (1985), Spy Game (2001), Leones por corderos (2007), son solo algunas de las muestras de su talento, que también demostró como director con Gente corriente (1980), El río de la vida (1992), Quiz Show (1994), La guerra de Milagro Beanfiel (1988), El hombre que susurraba a los caballos (1998), The Legend of Bagger Vance (2000), La Conspiración (2010).

Figuras como Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez o Kevin Smith le deben mucho.

Por eso no es de extrañar que la desolación en un Hollywood que ya no es lo que era sea total. Desde Meryl Streep, leyenda viva y el presidente de EEUU, todos saludan a Redford como un grande.

Meryl Streep: "Descansa en paz, mi querido amigo"

La actriz Meryl Streep se sumó a los homenajes a Robert Redford recordando la relación profesional y personal que compartieron. Trabajaron juntos en títulos como Memorias de África y Leones por corderos.

En su despedida, expresó: "Uno de los leones se ha ido". Acompañó esas palabras con otra frase íntima: "Descansa en paz, mi querido amigo". El mensaje reflejaba su cercanía con el intérprete.

Donald Trump: "Hubo una época en la que era el más popular"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este martes la muerte de Redford. "Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor", dijo Trump a la prensa cuando partía de la Casa Blanca y un periodista le informó de la muerte del actor. "Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande".

Ron Howard: "Gracias Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente"

Ron Howard, responsable de éxitos como Apollo 13 y Una mente maravillosa, rindió homenaje a Robert Redford con un mensaje en X. Señaló: "RIP y gracias Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas como actor, productor y director, y por haber impulsado el cine independiente en Estados Unidos. Transformador artístico". El cineasta destacó así el impacto duradero del intérprete.

Stephen King: “Es difícil creer que tenía 89 años"

A través de sus redes sociales, Stephen King compartió su pesar por la muerte de Robert Redford. “Robert Redford ha muerto. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años setenta y ochenta”, afirmó. El escritor cerró su mensaje con un comentario personal sobre su longevidad: “Es difícil creer que tenía 89 años".