Meryl Streep y Stanley Tucci han sorprendido en la Semana de la Moda de Milán caracterizados como sus personajes de 'El diablo viste de Prada'

Meryl Streep se encontró en el backstage del desfile con Anna Wintour, editora de Vogue cuya personalidad inspiró al personaje de la actriz

MilánDurante las últimas semanas, Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt se encuentran inmersos en la grabación de la segunda parte de la mítica película 'El diablo viste de Prada'.

Las calles de Nueva York han sido testigo de cómo avanzan estas jornadas de grabación donde se ha podido ver a estos actores dando vida a los protagonistas de la esperadísima ficción.

Miranda Priestly y Nigel, en la Semana de la Moda de Milán

Sin embargo, los últimos días parece que la grabación dela película se ha trasladado hasta Italia. En concreto, a la ciudad italiana de Milán donde Meryl Streep y Stanley Tucci han sorprendido a los asistentes de la Semana de la Moda de Milán.

Caracterizados como sus personajes, Meryl Streep aparecía dando vida a la icónica Miranda Priestly y, siguiendo sus pasos, sorprendía Stanley Tucci vestido como su ayudante Nigel.

Completamente atónitos, el público del desfile de Dolce & Gabbana seguía con la mirada a los actores que se sentaban en la primera fila del evento y seguían atentamente los diseños de la marca.

El mítico encuentro entre Anna Wintour y Miranda Priestly

Lo más cómico ocurrió cuando en el backstage del desfile, Meryl Streep se encontró cara a cara con la mismísima Anna Wintour, la británica que desempeñó el cargo de jefa de redacción de 'Vogue' desde 1988 hasta 2025 y cuya personalidad inspiró al personaje que encarna la actriz en 'El diario viste de Prada'.

Como no podía ser de otra manera, el momento fue captado por las cámaras y compartido por las redes sociales de 'Vogue'. En el vídeo se puede ver la gran complicidad de Meryl Streep y de Anna Wintour mientras se abrazan y comparten confidencias.

Todo lo que se sabe de la segunda parte de ‘El diablo viste de Prada’

La segunda parte de la película ‘El diablo viste de Prada’ comenzó sus grabaciones a finales de junio y contará con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Century Studios anunció el inicio de la producción a través de Instagram con un video en el que se escuchan las voces de las actrices y se muestra el icónico zapato rojo de tacón en forma de tridente sobre un fondo blanco, el mismo que protagonizó el cartel de la primera cinta, estrenada en 2006.

La película también contará con las actuaciones de Stanley Tucci y Kenneth Branagh. Este último se unirá al elenco como el esposo de Miranda Presley, el personaje de Streep. Según los planes de rodaje y las fechas fijadas por la productora, ‘El diablo viste de Prada 2’ tiene previsto su estreno en cines para el 1 de mayo de 2026.

Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

De esta forma, David Frankel regresa como director de la cinta que, de acuerdo con la sinópsis publicada en la página de IMDB, seguirá "la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación".