El envío del material pedófilo se produjo a través de la aplicación de mensajería instantánea de Kik

Michael David Booth, de 39 años, conocido en redes como Mr. Crafty con casi 600.000 suscriptores en YouTube, fue detenido el pasado miércoles por posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En información recogida por FOX, al parecer el envío del material pedófilo se produjo a través de la aplicación de mensajería instantánea de Kik, muy utilizada entre pederastas.

El creador de contenido, con casi 50.000 seguidores en Instagram, extrañó a sus fans después de pasar varios meses sin publicar ninguna actualización, pero el motivo era más serio de lo que pensaban, un arresto por la policía de Kentucky.

Imágenes explícitas con menores

Los agentes encontraron imágenes explícitas con menores que fue compartida reiteradamente la primera semana de agosto. Tras los registros judiciales en casa Booth, el detenido se declaró inocente de todos los cargos ante el Tribunal del Distrito del Condado.

El influencer fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 dólares y está obligado a comparecer ante el tribunal el viernes 31 de octubre.