Detenido en Cádiz con más de un centenar de archivos de abusos sexuales a menores

PalmaUnas cartas que se han descubierto, después de un intento de suicidio de una niña a finales de 2020, han destapado los abusos sexuales que sufrió supuestamente a manos de su padrastro. Estos detalles se han mostrado durante el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

El hombre de 47 años, padrastro de la menor, se enfrenta a una condena de seis años de prisión y al pago de una indemnización a la víctima con 10.000 euros por unos hechos que habrían tenido lugar entre 2016 y 2018, según ‘Europa Press’.

"Jamás se me pasó por la cabeza", reconoce la madre de la menor

La madre de la menor ha admitido que nunca sospechó de su pareja por la estrecha relación que tenían. "Jamás se me pasó por la cabeza. Estaba enamorada de él por cómo cuidaba de ella", ha confesado. La menor acabó contándole los hechos a la cuñada y tía de la víctima y confesó que el responsable había sido el padrastro.

La Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi) ha declarado que el relato de la menor es “coherente y contundente”. La hija de la compañera de piso del acusado ha afirmado que el comportamiento del hombre siempre ha sido correcto y respetuoso.

“Ni soñarlo, antes me corto las manos", dice el acusado

La víctima ha relatado los abusos en un vídeo que han reproducido durante el juicio. En las imágenes, ha asegurado que al principio pensaba que los abusos “eran un juego”. Más tarde, ella se había dado cuenta de que empezó a “sentirse culpable”. La menor no se lo contó a nadie hasta que lo dejó escrito en unas cartas de despedida antes de su intento de suicidio.

El acusado solo ha respondido a las preguntas de la Fiscal y de su abogado y ha negado haber realizado tocamientos a la niña: “Ni soñarlo, antes me corto las manos". El hombre ha indicado que esto podría deberse a la posibilidad de que “llevara mal” la separación con su madre.

El Ministerio Público mantiene la petición de seis años de cárcel

El juicio ha quedado para sentencia y el Ministerio Público ha mantenido la petición de seis años de cárcel tras recalcar que las pruebas contra él son “abundantes y contundentes”. La defensa ha reclamado una sentencia absolutoria y, en caso de ser condenado, que se le aplique el atenuante de dilaciones indebidas por ocurrir los hechos en un momento determinado.

Fiscalía y acusación particular insisten en que el hombre aprovechaba los momentos en que la niña estaba sola o no podía ser visto por otras personas para someterla a tocamientos o masturbarse delante de ella. Mientras, el letrado ha insistido en que las cartas de despedida no apuntan al acusado.