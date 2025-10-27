Redacción Uppers 27 OCT 2025 - 11:25h.

La intérprete de 78 años ha pasado dos días en la capital rodando 'La bola negra', la nueva película de Calvo y Ambrossi

Glenn Close, de su infancia en una secta a sus tres matrimonios fallidos

Un nuevo proyecto de los Javis siempre va a llamar la atención, pero si además cuenta en su reparto con nombres de la talla de Penélope Cruz, Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, el interés se redobla. Y si a todo eso se le suma el brillo de una estrella de Hollywood como Glenn Close, una de las mejores actrices de la historia del cine, el hype alcanza niveles inusitados. Es el caso de 'La bola negra', la ambiciosa película de Calvo y Ambrossi basada en la obra inacabada de 1936 de Federico García Lorca, que está finalizando su fase de rodaje y que este fin de semana ha contado en Madrid con la participación de la ocho veces nominada al Oscar.

La protagonista de 'Atracción fatal' comenzaba su fin de semana publicando en su cuenta de Instagram una imagen desde el avión en el que llegaba a la capital en la que aparecía aparentemente dormida. "Saltando a Madrid durante dos días. Pip no ha podido seguir el ritmo con su español, así que se ha vuelto para Berlín", escribía en el post, en referencia a su perro, un bichón habanero blanco que la acompaña en muchas presentaciones pero que en esta ocasión se quedó en tierras alemanas, donde la actriz de 78 años también rueda la precuela de 'Los juegos del hambre'.

"Mother is in town"

Ya en Madrid, la actriz de 'Las amistades peligrosas' se inmortalizaba del brazo de Javier Calvo dando un paseo por las calles de Madrid al caer la tarde. "Mother is in town" (Madre está en la ciudad), decía en inglés el actor, guionista, productor y director, gran admirador del trabajo de la ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro y tres premios Tony. Después era la propia actriz quien publicaba una imagen en su cuenta de Instagram junto a los dos cineastas en la que confesaba estar "nerviosa y excitada".

Calvo y Javier Ambrossi ya confesaron, en declaraciones a 'Variety', lo felices que estaban con poder contar con la intérprete estadounidense, que es la primera vez que participa en una producción en nuestro país: "Será un honor trabajar con esta leyenda, una actriz a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guion y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella".

Sexualidad y herencia

'La bola negra' supone el regreso de los Javis al cine, un medio que habían aparcado desde su debut en 2015 con 'La llamada' para centrarse en productos televisivos como 'Veneno' y 'La Mesías'. Si en aquella primera película retrataban la espiritualidad desde el humor, en este nuevo filme hay una intención aún más personal para explorar temas como la sexualidad, el deseo y el dolor. "Habla de cómo es ser gay en tres épocas distintas, sobre la herencia y sobre ser seres humanos. Recuperar nuestra historia desde perspectivas que no se han contado", contaba Ambrossi.