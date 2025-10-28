Claudia Barraso 28 OCT 2025 - 20:18h.

Chris Evans y Alba Baptista se convierten en padres de su primer hijo en común. Una noticia que ha llenado de alegría a los fans de ambos actores y a por supuesto a sus familiares. El pasado 25 de octubre nació en Massachusetts el primogénito de esta famosa y tan querida pareja en Hollywood.

Aunque los dos se sacan unos cuantos años de diferencia, ya que la estrella de ‘Avengers’ tiene 44 años y su esposa tiene 28, los dos actores disfrutan de esta gran etapa desconocida hasta ahora. Por el momento, ninguno de los dos ha querido comunicar esta buena noticia a sus fans, ni confirmar el sexo del bebe. Quien anunció el nacimiento fue el medio ‘TMZ’, y después confirmó ‘People’.

Sus caminos se cruzaron en 2022, momento en el que comenzaron una relación que mantuvieron en todo momento alejada del foco mediático. Se casaron en 2023. Fue una ceremonia también muy íntima y privada. Para la revista, confirmó sus deseos de querer formar una familia, pero no mencionó en ningún momento a la portuguesa. "Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, construir una familia". Y ahora, parece que el actor ha cumplido uno de sus mayores sueños, tras conseguir cientos de proyectos y logros en su ámbito profesional.

Lo que se conoce hasta el momento

No sabremos si conoceremos la identidad o el nombre de su hijo pronto, ya que la privacidad es algo que ha sido protagonista siempre en su relación. Incluso el embarazo fue un secreto a voces que fue casi revelado por el padre de Evans cuando este le felicitó el Día del Padre. “Tu turno está por llegar”, dijo dejando ver lo que pronto anunciarían ellos mismos. A la espera de que se publique más información sobre la pareja y su primer bebé, o que ellos mismos sean los que den las primeras informaciones sobre su hijo, se sabe que el parto salió muy bien.