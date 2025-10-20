Claudia Barraso 20 OCT 2025 - 18:24h.

Una fotografía en redes sociales ha dejado ver a la actriz Dakota Johnson en la boda de su hermana pese a que los móviles estaban prohibidos

Tippi Hedren o Dakota Johnson, entre los invitados de renombre a la boda de Stella Banderas y Álex Gruszynski

Valladolid ha acogido una de las ceremonias más esperadas bajo la mirada de muchos fans: la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Stella del Carmen se ha casado con Alex Gruszynski este fin de semana en la Abadía de Retuerta, en uno de los hoteles más lujosos que contó con la presencia de personalidades más reconocidas a nivel mundial.

Fue una ceremonia que contó con un dispositivo de seguridad de lo más riguroso. Sin embargo, pese a todas las preparaciones y esfuerzos porque no se filtrase nada de la boda y se quedase en una celebración íntima, una fotografía ha dejado ver a la protagonista vestida de novia y a su hermana Dakota Johnson. Este enlace matrimonial ha sido uno de los trabajos más duros e importantes para Antonio Banderas, una de las caras mas reconocidas en el panorama del cine. El actor se ha enfrentado a grandes retos en sus películas, pero ninguno como este.

Toda la familia quería que saliese perfecto y que la joven tuviese una boda especial e íntima, en el que la prensa y las redes sociales no pudiesen restar protagonismo al amor de la pareja. Uno de los requisitos era que los móviles estaban prohibidos. De hecho, el actor malagueño tuvo un gran detalle con los medios de comunicación. Salió a las puertas del hotel donde se celebraba la boda para poder dedicarles unos minutos y ofrecer algunos detalles de cómo había sido esta esperada y grandiosa celebración.

Hasta el momento, la única fotografía que había de la boda era la del actor con el traje y la copa en mano brindando con los periodistas por el enlace de su hija. La imagen de la actriz se ha filtrado en el post que ha publicado un usuario de Instagram. En la segunda imagen del carrusel, aparece la actriz de fondo.

El 'look' de Dakota Johnson

La madre y actriz Melanie Griffith si que no quiso salir en busca de los medios desde que viajó a España. Lo mismo quiso hacer Dakota Johnson, quien no recibió a la prensa y evitó la mirada de las cámaras durante los días que viajó a la Península. A pesar de todos sus esfuerzos por evitar que sus fans viesen su ‘look’ en la boda, una imagen publicada en Instagram ha acabado con toda la intriga generada. Una pareja que formaban parte de los invitados a la boda ha sido quien ha dejado ver a la actriz estadounidense al descubierto.

Aunque aparece de lejos, se reconoce perfectamente su silueta y su rostro. Con un vestido negro y un recogido alto que dejaba lucir de manera muy elegante su flequillo, aparecía acompañada de otros hombres hablando felizmente en los jardines del hotel. Su acompañante e íntimo amigo, Blake Lee también se dejó ver en el fondo de esta imagen.

No ha sorprendido mucho el vestido y el peinado que ha elegido la joven para el evento, sino que encaja con lo que ha decidido llevar puesto en otros eventos como algunas alfombras rojas. Ya sabíamos que Dakota se encontraba dentro del hotel. Antonio Banderas fue quien afirmó que la hermana de la novia estaba en Valladolid apoyando a la protagonista en este gran momento.