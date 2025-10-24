A sus 36 años, Dakota Johnson ha conseguido consagrarse con una estrella del cine y desligarse de su fama como "hija de"

Filtran una foto de Dakota Johnson en la boda de su hermana Stella Banderas

Marcada por ser una 'nepo baby', hijo de una persona famosa que se beneficia de las conexiones familiares para avanzar en su carrera, la vida de Dakota Johnson ha estado marcada por la lucha en hacerse un hueco en la industria del cine por méritos propios. Hija de dos actores de renombre —Melanie Griffith y Don Johnson— y nieta de la célebre Tippi Hedren, Johnson nació en Austin, en Texas, el 4 de octubre de 1989 y desde muy joven se vio inmersa en el mundo de las cámaras y el lujo de Hollywood.

Desde niña Dakota vivió bajo la sombra y el resplandor de la industria del séptimo arte. Su madre, Melanie Griffith, y su padre, Don Johnson, trabajaban en la industria y habían conseguido consagrarse como grandes figuras de Hollywood. Hecho por el cual, Dakota Johnson tuvo que pelear y se hizo respetar como actriz gracias a sus trabajos en grandes producciones como '50 Sombras de Grey'.

Su infancia y su adolescencia

Con una adolescencia marcada por varios episodios depresivos, Dakota Johnson estudió en tres centros escolares. Primero estuvo matriculada en Aspen Community School, en Colorado. Tras mudarse a California, la actriz ingresó en Santa Catalina School, un internado únicamente para chicas situado en Monterey, California. Finalmente, la actriz terminó sus estudios educativos en New Roads School, una escuela privada en Santa Mónica, California, donde se graduó del bachillerato.

Tras finalizar sus estudios en el instituto, Dakota Johnson apostó por el mundo de la actuación y siguió los pasos de sus padres. Por eso, la hija de Melanie Griffith tomó clases de actuación con el profesor Tom Todoroff.

Sus lazos con la industria del cine no solo están ligados a sus padres biológicos y es que Antonio Banderas fue su padrastro durante los 18 años de matrimonio del actor malagueño con Melanie Griffith.

En diferentes entrevistas y apariciones públicas, Dakota Johnson no ha dudado en describir la unión con el actor y padre de su hermana, Stella del Carmen, como esencial: “Cuando mi familia se casó con Antonio, también nos casamos con España”. Su vínculo con el actor malagueño marcó una huella personal y cultural muy fuerte en el desarrollo personal de Dakota Johnson, como ella misma ha explicado en multitud de ocasiones.

Sus trabajos antes de '50 sombras de Grey'

Antes de pegar su gran salto como actriz, Dakota Johnson formó parte de algunas películas como 'The Social Network', largometraje que cuenta la historia de los jóvenes fundadores de la popular red social Facebook, o 'Beastly'.

Sin embargo, su fama se catapultó cuando firmó como protagonista de '50 sombras de Grey', la película basada en el bestseller ecrito por E. L. James. En esta saga, la hija de Melanie Griffith interpretó a Anastasia Steele, un rol que la convirtió en un nombre global.

Esa franquicia le dio visibilidad, pero también le planteó retos: el estigma de ser 'la chica de' y la necesidad de demostrar que era algo más que el éxito comercial.

Su adiós a '50 sombras de Grey'

Desde entonces, Dakota Johnson consiguió desligarse de su fama como 'nepo baby' y comenzó a ser una actriz con identidad propia. Tras su trabajo en '50 sombras de Grey', la actriz ha ido eligiendo con cuidado y con detalle sus proyectos.

Tras finalizar el rodaje de la saga que le dio fama a nivel mundial, Dakota Johnson ha sido la protagonista de otras películas como 'Materialist', 'Splitsville' o 'Madame Web'.

Su relación con Chris Martin

En lo sentimental, Johnson ha optado por la discreción. Una de sus relaciones más conocidas fue la que mantuvo con Chris Martin, vocalista de Coldplay, con quien estuvo vinculada desde 2017. La pareja siempre fue muy celosa de su intimidad y optaron por llevar su relación la forma más privada que podían.

No posaron juntos en alfombras, no compartían mucho en redes sociales y quisieron mantener un perfil muy bajo. Sin embargo, los paparazzi les seguían y les captaban su vida en pareja y sus salidas públicas. Hecho que se convirtió en noticia debido a la privacidad con la que gestionaban su relación.

La actriz y el cantante de Coldplay estuvieron juntos durante casi ocho años. Sin embargo, este 2025 se ha podido conocer que ambos han tomado caminos separados y han decidido romper su relación aunque mantienen buena sintonía y se guardan cariño el uno al otro.

Esta nueva etapa de soltería tras años de relación le ha abierto a nuevas posibilidades y a centrarse en su salud mental, su privacidad y sus proyectos profesionales.

Precisamente, durante estos días se le ha podido ver involucrada en la boda de su hermana Stella de Carmen. Enlace que se celebró en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero y que congregó a todos los miembros de la familia, incluidos Melanie Griffith y Antonio Banderas.