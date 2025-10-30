Inés Gutiérrez 30 OCT 2025 - 08:00h.

Fue una supermodelo en los 90 y ha sabido aprovechar su fama para marcar la diferencia en el mundo

Judit Mascó y la sorpresa por su 53 cumpleaños: "Ojos vendados de buena mañana"

Compartir







MadridComenzó su carrera en la moda siendo solo una niña y con trabajo y tesón consiguió convertirse en una supermodelo. No es una forma de hablar, durante los años 90 una serie de profesionales de la moda fueron designadas con este título y Judit Mascó fue una de ellas, un logro que lleva con orgullo, porque fue un reconocimiento a todo su trabajo, al que había hecho hasta llegar hasta ahí y al que hizo posteriormente, para continuar manteniendo ese título hasta la actualidad.

“Hice muchas portadas muy potentes internacionales y lo recuerdo como que había que aprovecharlo, había que trabajar a tope, estaba en manos de las mejores agencias, los mejores fotógrafos... todo viene junto”, explicó la modelo a Harper’s Bazaar sobre el momento en el que pasó de ser una modelo anónima a estar en todas partes. “Lo recuerdo un poco como una pesadilla, porque lo hubiera podido disfrutar muchísimo más y creérmelo un poquito más. El estrés era tan inmenso y era tan grande que yo soñaba con tener un día libre”.

Ella quería volver a su ciudad, poder reunirse con sus amigas, descansar de todo el estrés con su novio de aquel momento, que es su actual marido. No pudo ser, era el momento de aprovechar el momento, algo que le ayudó a ser quien es hoy día, también a ser consciente de lo importante que es tener el foco y la atención que ella tenía y saber utilizarlo. Precisamente por eso le ha dedicado tanto tiempo al activismo y las labores filantrópicas.

Judit Mascó: la supermodelo que hoy sobresale como comunicadora y activista

La moda ha sido su profesión durante muchos años y lo continúa siendo, a pesar de que ya pasa los 50 años. La edad no parece ser un impedimento para ella, que se siente más que cómoda en su piel y camina con paso firme por la vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está y no ha tenido miedo a la hora de probar nuevos caminos, aunque no estuvieran relacionados directamente con la moda, la comunicación es uno de ellos, pues ha trabajado (y continúa haciéndolo) como presentadora, tanto de eventos como de programas de televisión.

Sin embargo, una de sus facetas menos reconocidas y a la vez más importantes es como activista, una vocación solidaria que le ha llevado a colaborar con Oxfam Intermón, Amics de la Gent Gran o la fundación Ared.

“No hay nada más grande que crear nuevas oportunidades para los que más las necesitan. Involucrarme y comprometerme con la igualdad de género, la justicia social y el respeto a los derechos humanos me hace ser consciente de las desigualdades y de lo afortunada en oportunidades que he sido”, explicaba en una entrevista para Club 65. “Desde mi profesión y notoriedad, pudiendo ser altavoz, he podido contribuir a una sociedad más justa y equitativa, que le da sentido a mi vida”.

Años de colaboración a través de los cuales ha podido dar voz a problemas que le han parecido relevantes y que merecen la atención de todos.