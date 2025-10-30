Redacción Uppers 30 OCT 2025 - 12:00h.

El actor gallego admite que "quizá debí haber vivido otras cosas", en una entrevista en 'La Vanguardia'

El lado desconocido de Luis Zahera: todos sus trabajos antes de triunfar como actor

El gallego Luis Zahera es uno de los actores españoles más exitosos del momento. 'Animal', la serie de comedia que protagoniza junto a Lucía Caraballo, ha superado todas las expectativas y acaba de ser renovada para una segunda temporada. Todo un orgullo para el intérprete de 59 años, que vive uno de los momentos más dulces de su carrera.

Para Zahera, que en la serie interpreta a un veterinario rural que se ve obligado a reinventarse en una boutique de mascotas de lujo que regenta su mascota, el personaje conecta directamente con con su infancia. "A mí me tocó vivir el campo de verdad. Ordeñaba vacas, daba de comer a los cerdos, vi morir gallinas… Eso no me es ajeno", cuenta en una entrevista con 'La Vanguardia'.

Sin embargo, el actor nacido en Santiago de Compostela no es muy proclive a hablar de su privacidad. Se desconoce si tiene pareja sentimental, pero sí se sabe que no tiene hijos. Un hecho del que se arrepiente. "N tengo hijos. Y ahora lo lamento. Me focalicé demasiado en el curro. Mi padre me educó así, con la idea de que el trabajo dignifica. Y yo me lo creí. Pero ahora, que he llegado al sitio al que quería, pienso que quizá debí haber vivido otras cosas", se explana en la citada charla.

Infancia en un matriarcado

Puede que su arrepentimiento por no haber tenido hijos se deba a que él forma parte de una familia numerosa. Zahera creció en un matriarcado junto a sus cuatro hermanas. De hecho, su madre es la persona a la que más admira. "Hijo mío, haces muy bien el tonto", confiesa el actor que le decía su progenitora. "Me encanta esa frase. Es lo más bonito que me han dicho sobre mi trabajo".

Un padre enigmático

Con su padre la relación fue más complicada. Según confesó en el programa 'Viajando con Chester'', "mi padre no se sabía comunicar, no hablaba cuando era pequeño, no hablaba de sus padres. Tenía dos hermanastras y me enteré de mayor. Ese señor era un enigma".

En su diálogo con 'La Vanguardia' admite que era un hombre muy de derechas, pero que estaba abierto al diálogo desde el respeto. “Decía que con Franco se andaba seguro por la calle y había trabajo. Pero podías hablar con él de todo. Admiraba a Fraga y a Fidel Castro al mismo tiempo. Hoy eso sería impensable”.