La cantante y actriz es todo un ejemplo de cómo vivir la madurez con vitalidad y alegría

"Siento curiosidad y odio por las mismas cosas que cuando era jovencita"

A sus 74 años, Ana Belén no solo sigue brillando sobre los escenarios, también se ha convertido en un ejemplo de cómo vivir la madurez con vitalidad y alegría. Lejos de ver la edad como un límite, la cantante y actriz lo abraza con humor, autenticidad y confianza. En una entrevista para 'Elle', en plena gira de su nuevo disco y a la espera del estreno de su próxima película, la artista demuestra que su pasión por la vida sigue intacta.

A la voz de 'La puerta de Alcalá', 'El hombre del piano' o 'Derroche' no le pesa la edad. "No me siento mayor, pero lo soy. Veo a mis nietos y digo: '¿Cuándo ha pasado todo este tiempo?' Luego me calmo y pienso: 'Joder, ¿cómo que cuándo? Has hecho esto, lo otro, aquello... ¡Qué vida tan rica!", reflexiona en la mencionada entrevista.

"Soy una pazguata, pero sin esta profesión, sin la gente y las cosas que me ha permitido conocer, sería mucho más. Así que lo agradezco y lo disfruto cada día. Y encima me encuentro bien, la garganta me sigue respondiendo y la gente me quiere seguir viendo y escuchando", confiesa la cantante, que está presentando por toda España su reciente 'Vengo con ojos nuevos'.

Hábitos saludables y actitud positiva

Ana Belén es la prueba viviente de que la edad es solo un número cuando se cuida el cuerpo y la mente. Su enfoque hacia la madurez es una combinación de hábitos saludables, actitud positiva y autenticidad. En una entrevista para 'Consejos de tu farmacéutico', la artista desvelaba que va al gimnasio "pero sin matarme". Sus rutinas incluyen pilates y clases de danza, prácticas que fortalecen fuerza, flexibilidad y equilibrio.

En cuanto a la alimentación, la cantante de 'Contamíname' subrayaba que no sigue dietas, pero sí aplica el sentido común: "Como de todo y creo que bastante sano". Su menú incluye verduras de temporada, legumbres y platos tradicionales, especialmente en invierno. Eso sí, prefiere evitar la cena y solo toma un yogur por las noches.

Y, por supuesto, como buena profesional, también cuida su instrumento de trabajo, la voz. No se enfoca en ejercicios ni productos milagrosos, sino en un buen descanso y alimentos muy comunes a la hora de cuidar la garganta: "Tratas de dormir mucho para que esté relajada y descansada, tomar jengibre, tomillo con miel".

Liberarse de tonterías

En cuanto a la actitud, Ana Belén siempre ha abordado el paso del tiempo con una perspectiva optimista. “Siempre he sido muy gamberra, pero hacerse mayor supone liberarse de muchas tonterías”, aseguraba en una entrevista en 'La Vanguardia' años atrás.

La que fuera conocida como 'novia de España' asegura en la charla con 'Elle' que la vida le ha dado "mucho más de que lo que podía imaginar" en todos los sentidos. "En mi trabajo, y con la posibilidad de poder seguir en él a los 74 años, y en amor, amistad, conocimiento... Solo puedo dar gracias. Sé que es una gran suerte. Cada vez que me subo al escenario me falta hacer lo que hacía el papa: besar el suelo", concluye.