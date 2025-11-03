Claudia Barraso 03 NOV 2025 - 19:35h.

Justin Baldoni pierde la demanda millonaria que presentó contra Blake Lively, Ryan Reynolds y el periódico 'New York Times' por difamanción

Un juez desestima la demanda de 400 millones de dólares de Justin Baldoni contra Blake Lively por difamación

Tras casi un año de la polémica entre Justin Baldoni y Blake Lively, el actor parece darse por vencido. Su demanda se desestimó el pasado junio, algo que nunca llegó a apelar, por lo que la batalla legal se ha dado por finalizada. Sin embargo, la demanda por acoso sexual que la actriz presentó contra el director de la película ‘Romper el círculo’, sigue en marcha.

La demanda de 400 millones de dólares que Justin Baldoni presentó contra Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds por difamación y contra el ‘New York Times’ por publicar un reportaje donde daban a conocer las denuncias de la actriz contra el estadounidense. Baldoni tenía un tiempo determinado para presentar una apelación después de que un juez desestimase su caso el pasado mes de junio. Nadie se esperaba que no lo hiciese y se desconoce por qué desaprovecho ese periodo, pero hacerlo, le ha costado caro, según ha informado 'Page Six'

¿Podría ser una nueva estrategia de su defensa? ¿O querrá dejar pasar por fin este conflicto contra los dos actores y el periódico? Frente al silencio y la pasividad del director, sigue abierto el caso del acoso sexual por el que Lively ha pedido que abone los costes legales que ella misma tuvo que asumir para defenderse de la demanda que finalmente fue desestimada. Esta noticia se ha conocido días después de que los abogados de la actriz presentasen un documento demostrando que Baldoni y su equipo ocultasen pruebas críticas en el caso.

Esta acusación no solo señala a Justin Baldoni, sino a toda la productora de ‘Romper el círculo’ e incluso a algunos profesionales de relaciones públicas como Melissa Nathan o Jennifer Abel. Los abogados de la denunciante explicaron que todos ellos utilizaron aplicaciones, mensajes que se borran al ser visualizados y otros elementos que hacían desaparecer pruebas que formaban parte de una supuesta campaña de desprestigio y que podían causar a los acusados, problemas legales en un futuro no tan lejano.

Por qué desestimaron su demanda

Sin embargo, el juez encargado del caso concluyó que la demanda de Baldoni carecía de fundamentos legales sólidos y que, lejos de probar que existió difamación o malicia intencionada, la parte demandante no había logrado presentar pruebas sustanciales para sustentar la narrativa de una conspiración. La resolución también subrayó el derecho de Lively a denunciar comportamientos inapropiados en el trabajo, especialmente en el marco de la legislación de protección laboral vigente en el estado.