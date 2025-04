Blake Lively y Justin Baldoni no tuvieron una buena experiencia trabajando juntos

Baldoni contrató a Melissa Nathan para gestionar su crisis de imagen, que había trabajado para Johnny Depp o Travis Scott

Habitualmente, durante la promoción de una película, los actores implicados hablan de la estupenda experiencia que ha sido y el buen ambiente durante el rodaje, no siempre es así y Rompiendo el círculo es prueba de ello. Blake Lively y Justin Baldoni no tuvieron una buena experiencia trabajando juntos y sus problemas continúan incluso fuera del set de rodaje.

No es para menos, pues si tenemos en cuenta las cuestiones que han puesto sobre la mesa, era importante no pasar página y resolverlos de la manera adecuada. Parecía que no estaban de acuerdo con la forma de abordar el film y su temática, pero una denuncia por parte de la actriz por acoso lo cambió todo, señalaba que Justin y su equipo habían comenzado una campaña de desprestigio contra ella.

La respuesta de Baldoni fue explicar a través de sus abogados que esta demanda era un intento de la actriz de ‘limpiar su imagen negativa’ y contrademandó a Lively y su marido, el actor Ryan Reynolds, por intentar destruir su reputación y su carrera. Baldoni, casado y padre de dos hijos, siempre se había posicionado como defensor de la mujer y se acusaba de lo contrario.

Los rumores no han ayudado a calmar las aguas, desde el principio hubo mucha información que no se llegó a confirmar y que puede que nunca se sepa si es cierta. Por un lado, se decía que Baldoni se habría excedido en las escenas de besos, no sabiendo parar a tiempo, por otro se señalaba que el matrimonio Lively-Reynolds estaba demasiado implicado en la película.

El hecho de que Baldoni contratara a Melissa Nathan como experta en gestión de crisis y relaciones públicas no jugó a su favor, sus clientes anteriores fueron Johnny Depp, Drake y Travis Scott. Justin no es el único que ha visto cómo su imagen pública se deterioraba por este enfrentamiento público, las voces en contra de Blake Lively no tardaron en alzarse y pronto los comentarios se extendieron a su vida personal, que comparte con Reynolds, una situación que no es nada fácil para el matrimonio.

Así afecta al matrimonio de Blake Lively y Ryan Reynolds su caso contra Justin Baldoni

Blake Lively y Ryan Reynolds prometieron amarse en las buenas y en las malas y eso es lo que parece que están haciendo, porque en todo momento se han dejado ver como una pareja unida, lo que no quiere decir que esté siendo fácil para el matrimonio. “Ha sido muy duro”, confirmaba una fuente cercana a la pareja para US Weekly, y no han negado que “las cosas están tensas en casa dado el nivel de escrutinio que enfrentan”.

Esta misma fuente reconoce que tienen días buenos y otros que son un poco peores, que para sus cuatro hijos también está siendo complicado, pero que a pesar de todo ambos mantienen una actitud “positiva y apoyándose mutuamente”, algo que hacen en privado, en público y también judicialmente. En busca de desestimar la demanda que Baldoni le impuso, Reynolds se ha mostrado como un "cónyuge comprensivo que ha presenciado de primera mano la devastación emocional, reputacional y financiera" de su esposa.