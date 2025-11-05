Claudia Barraso 05 NOV 2025 - 18:01h.

Barbie Ferrera, actriz de la serie 'Euphoria', ha sorprendido con un gran cambio físico que lució en la pasarela del desfile de Victoria´s Secret

Barbie Ferreira, una de las actrices que aparece en la serie ‘Euphoria’, ha impresionado a muchas personas por su increíble cambio físico, que lució en el desfile de Victoria Secret 2025 el pasado 15 de octubre. Irreconocible, natural, pero con la esencia que tanto le caracteriza, mostró su nueva figura encima de la pasarela, atrayendo todas las miradas.

Ya sorprendió a muchas personas durante este gran evento de la moda, pero ha ido más allá y ha aparecido aún más delgada en el Almuerzo de Mujeres de la Academia en Los Ángeles. La joven de 28 años lucia un vestido rosa que dejaba ver su nueva figura gracias al frunce que tenía en el medio. Muchos de sus fans han destacado que este cambio sobre todo se le nota en la cara. Algunos incluso no reconocieron a la actriz.

Una de sus grandes defensas de que se dio a conocer, ha sido el amor propio, pero en una entrevista que hizo en 2023 reconoció que dejó su papel en la serie porque estaba cansada de interpretar a “la mejor amiga gorda”. “Simplemente no creo que hubiera encajado, no sé si le iba a hacer justicia y creo que ambas partes sabíamos que realmente quería no ser la menor amiga gorda. No quiero jugar con eso, y creo que ellos tampoco querían eso”. De esta forma explicó que llegó a un acuerdo con el creador de la serie, Sam Levinson para que se pudiese separar de la serie.

Su gran debut en la pasarela

Aunque en su perfil de Instagram no ha reflejado si ha estado haciendo ejercicio o si ha cambiado su rutina en cuanto a alimentación se refiere, sí que se puede ver cómo Ferreira ha ido cambiando físicamente con el paso del tiempo. Ella nunca ha dejado de ser la misma, ni de verse diferente vistiendo. Siempre se ha mostrado orgullosa de su cuerpo y nunca ha tenido reparo en enseñarlo tal como es. Con la misma seguridad desfiló siendo un ‘ángel’ más en la pasarela de Nueva York, junto a otras celebridades como Karol G, Twice o Bella Hadid.