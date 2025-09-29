Celia Molina 29 SEP 2025 - 15:07h.

El actor que dio vida al hijo incestuoso de los hermanos Lannister vuelve a la pequeña pantalla junto al director de 'Peaky Blinders'

Hace ya once años que vimos por última vez a Jack Gleeson interpretando al personaje más odiado de 'Juego de Tronos': el príncipe Joffrey Baratheon. El joven, déspota y despiadado hijo del rey Robert Baratheon - que, en realidad, nació fruto del incesto entre Cersei Lannister y su hermano, Jaime Lannister - será siempre recordado por su frialdad y su sadismo, hasta el punto de ser el personaje de toda la serie cuya muerte se celebró (unánimemente) con mayor fervor. Joffrey murió, eso sí, en el capítulo épico en el que celebraba su boda, al final de la cuarta temporada de GOT.

A pesar del éxito que tuvo como nuevo rostro de la pequeña pantalla, Gleeson no aprovechó el tirón de la fama al terminar su paso por la aclamada producción. Al contrario - e igual que hicieron otros compañeros de profesión como la actriz Emma Watson -, después de aquella explosión, decidió retirarse de los focos, al menos, de la gran industria cinematográfica. Ahora, sin embargo, tras confesar que "echaba de menos este tipo de actuación", se ha embarcado en una nueva serie, de la mano del creador de 'Peaky Blinders'.

Jack forma parte del elenco de 'La Casa Guinness', serie recién estrenada en la plataforma de streaming 'Netflix', que sigue el impacto que tiene la muerte de Sir Benjamin Guinness -artífice del éxito de la destilería Guinness- en la vida de sus cuatro hijos: Arthur, Edward, Anne y Ben. En este caso, Gleeson no tiene un papel protagonista, pero sí imprescindible para la trama: interpreta a un primo ilegítimo de la familia, que ha sido creado solo para la serie. Y, lo más reseñable de todo, es el aspecto - adecuado a la época- con el que aparece en pantalla, pues hasta a sus más acérrimos fans les ha costado reconocerle.

¿Por qué se alejó del cine tras su paso por GOT?

Durante la promoción de la serie - y después de tantos años sin pasar por una alfombra roja - el actor ha dado una entrevista en Hook, en la que ha hablado del motivo que le llevó a alejarse del cine. El reportero le preguntó si había sido por el "odio" generalizado que había provocado su papel de Joffrey, algo que Gleeson ha negado tajantemente:

"Sé que, algunas veces, ha pasado. A veces, la gente confunde al personaje con el actor pero tengo que decir que, afortunadamente, yo no he recibido nunca ningún tipo de ataque. Realmente, después de 'Juego de Tronos' yo sí he seguido actuando en una compañía de teatro con algunos amigos de Dublín. Para mí, todo fue demasiado en aquellos tiempos, pero echaba de menos actuar y por eso he regresado a las series", ha explicado.

En su momento, Jack ya confesó que la "vida de un actor famoso" no era lo que él deseaba tener. Por eso, tras la (deseada) muerte de Joffrey en GOT, se graduó en Filosofía en el Trinity College de Dublín y fundó la compañía de teatro de la que hablaba en la entrevista, la Collapsing Horse Company, que se hizo muy popular por sus actuaciones con marionetas y que ya, con tantos otros proyectos sobre la mesa, ha cesado su actividad.