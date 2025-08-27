El actor redujo las comidas del día a solo una en la que solo podía alimentarse con dos ingredientes unicamente

Orlando Bloom sorprendió al público al revelar la estricta dieta y las consecuencias físicas que afrontó para interpretar a un boxeador en la película The Cut, un thriller psicológico que explora las drásticas medidas que toman los luchadores para bajar de peso.

El actor, de 48 años, visitó el programa brit�ánico This Morning y conversó con Rylan Clark y Josie Gibson sobre su radical transformación. Clark destacó lo impactante del cambio físico, a lo que Bloom respondió con una advertencia: “No se lo recomendaría a nadie en casa, no es algo que deba tomarse a la ligera. Tengo una nutricionista increíble”.

Según explicó, trabajó con un nutricionista que había colaborado anteriormente con Christian Bale en sus exigentes preparaciones. Bajo su supervisión, Bloom pasó de tres comidas diarias a apenas una, alimentándose únicamente con dos productos específicos.

Atún y pepino durante tres semanas

Bloom explicó: "Básicamente, me limité a comer solo atún y pepino durante las últimas tres semanas. Rodamos la película en orden cronológico inverso debido al peso. No tenía energía ni capacidad cerebral. Mentalmente, físicamente, estaba hambriento. Era una persona horrible con la que estar."

El intérprete reconoció que el proceso le dejó secuelas desagradables, aunque insistió en que se trataba de una preparación necesaria para dar credibilidad a su personaje. “Tuve a alguien controlando mis análisis de sangre constantemente”, comentó, dejando claro que la transformación fue tan extrema como peligrosa.