Celia Molina 05 NOV 2025 - 12:04h.

La brasileña murió por el impacto de una bala perdida que entró en el taxi en el que viajaba durante un tiroteo entre bandas

Aunque fue rápidamente trasladada al Hospital General de Bonsucesso, la joven murió por la bala que le hirió en la cabeza

Las redes sociales se han quedado en shock ante la trágica muerte de la influencer brasileña Bárbara Borges, de 28 años de edad, por encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La noche de Halloween, la joven viajaba en un taxi por el centro de Río de Janeiro, Brasil - concretamente por la calle Linha Amarela - cuando una bala perdida entró en el vehículo e impactó directamente en su cabeza.

El proyectil provenía de un tiroteo que se estaba produciendo entre dos bandas contrarias, aún sin identificar. Y, aunque Bárbara fue trasladada al Hospital General de Bonsucesso, nada se pudo hacer por salvar su vida. Según ha declarado al periódico 'The Sun' el propio taxista, el pasado viernes, 31 de octubre, "escuchó varios disparos" dirigidos hacia ellos mientras cruzaban el puente peatonal de Fundao. Inmediatamente después, le gritó a la influencer que se agachara, después de escuchar un estruendo que, para él, "sonó como una bomba":

"Parecía una bomba contra mi coche"

"Oí un estallido, así que avancé un poco más y le dije a la chica que se agachara. Incluso abrí el coche, pero enseguida vi que le habían disparado. Más adelante vi un coche de policía y me guiaron hasta el hospital. Se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche", dijo, a la par que admitía que se sintió "desesperado" al ver a la joven "intentando respirar", tras haber recibido el impacto de la bala.

Con su muerte, ha cobrado todavía más importancia el último texto que Bárbara publicó antes de morir en su cuenta de Instagram, donde cuenta casi con 20.000 seguidores: "Cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan y de quienes te desean lo mejor. No descuides lo esencial. Lo que tiene precio, lo recuperamos. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no. Lo que tiene valor, cuando desaparece, se lleva una parte de nosotros con él. Créeme, es demasiado caro perder lo que no tiene precio", decía la joven, sin saber que moriría apenas unas horas después.

En los comentarios de sus últimas publicaciones, sus seguidores han dejado numerosos mensajes de pésame, asegurando estar "absolutamente estremecidos" por la forma en la que Bárbara ha fallecido y pidiendo justicia ante las instituciones . En cuanto a sus asesinos, la policía, de momento, sólo ha aportado el dato de que pertenecían a bandas rivales.