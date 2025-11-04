Celia Molina 04 NOV 2025 - 15:38h.

Nuria es una influencer española que vivía en Estados Unidos y decidió volver a nuestro país para tratarse de un cáncer de mama

La influencer Nury Calvo responde a las críticas por tratarse de cáncer en España: "Esta sociedad da miedo"

Compartir







Nury Calvo comenzó a ser conocida en las redes sociales por publicar vídeos en los que reflejaba cómo era su vida como española residente en Miami. Allí, vivía con su marido y sus hijos y se hacía viral con originales contenidos como el Bulk Day, el día del año en el que los vecinos de los barrios más ricos sacan a la calle todo lo que ya no quieren o necesitan - como televisiones, sofás o barbacoas de marca - para que se lo lleven otras personas. Sin embargo, todo cambió cuando, en noviembre de 2024, esta influencer fue diagnosticada con un cáncer de mama.

Tras comenzar a tratarse en los EEUU - donde no existe la Seguridad Social - y una larga meditación compartida con su familia, Nuria decidió volver a España para continuar aquí su tratamiento; algo por lo que fue duramente criticada en las redes. Desde el pasado verano, la creadora de contenido ha visitado hospitales y médicos para continuar con su recuperación, pero hacía tiempo que no daba una actualización sobre su cáncer. Ahora, ha comunicado que debe hacerse una doble mastectomía:

"Me tienen que quitar los dos pechos"

"Acabamos de salir de la consulta y, definitivamente, me tienen que hacer una mastectomía bilateral, es decir, quitarme los dos pechos. El problema es que yo ya llevó prótesis, yo ya me operé en su momento y llevo prótesis estéticas, entonces me han dicho que la mejor manera de hacer esta operación es en dos fases. En la primera, vacían y, en la segunda, colocan los expansores, que son como unas nuevas prótesis vacías que se van llenando durante meses. Además, tengo que estar de 7 a 14 días con drenajes, por lo que no tiene nada que ver con una operación de pecho normal", ha dicho en un vídeo explicativo tras hacer una visita a su cirujano.

"No me recomiendan hacer las dos operaciones al mismo tiempo- ha continuado- , la de quitarme los pechos y ponerme unos nuevos, porque tiene muchas más complicaciones. Además, tendría que usar una malla muy cara que no cubre la seguridad social. Haciéndolo en dos fases, tendrán que pasar entre tres y cuatro meses. Yo quiero operarme en enero de 2026, pero no sé si, al final, acabarán llamándome un poco antes", ha comentado la influencer, que ha recibido en todo momento el apoyo de su marido, también presente en el vídeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al contrario que en otras ocasiones, esta vez, la española ha recibido miles de comentarios de apoyo, en los que otras mujeres que también han sufrido cáncer de mama y han tenido que pasar por la misma operación, le envían todo su ánimo. Ella, agradecida, ha contestado a cada comentario con un mensaje directo. Hasta que tenga que pasar por el quirófano, la influencer continuará publicando sus divertidos contenidos habituales.