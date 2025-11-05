Claudia Barraso 05 NOV 2025 - 18:27h.

Juan Carlos I ha regresado a España y ha atendido a algunos medios de comunicación afirmando que tenía "muchas ganas" de volver

El rey emérito, Juan Carlos I, denuncia en sus memorias una “caza de brujas” del Gobierno de Pedro Sánchez contra él

Compartir







Juan Carlos I ha aterrizado este miércoles en Vigo alrededor de la 13:00 del mediodía. A diferencia de otras veces y acompañándole una gran polémica que se ha generado en torno a las declaraciones que ha ofrecido en sus memorias, no ha puesto rumo a casa de Pedro Campos, regatista español y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Su llegada a España coincide con la publicación de sus memorias en Francia. En ellas, no ha dejado a nadie fuera de su alcance. Incluso, Pedro Sánchez aparece reflejado entre las páginas como uno de los responsables del distanciamiento con su hijo, Felipe VI. Tampoco ha ocultado su sentimiento de abandono y resignación por parte de su familia, en especial, del rey. Aunque la familia real española, la democracia y él mismo son los principales temas del libro, el Gobierno tiene nada más y nada menos que un capítulo entero.

PUEDE INTERESARTE Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Participará en las regatas

Entre tanto, y en medio de todo el revuelo ocasionado con su libro, el emérito ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Vigo, desde donde se ha dirigido a Sanxenxo. Nuevamente, su paso por Galicia responde a la regata que disputará los próximos días 8 y 9 de noviembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las imágenes de Don Juan Carlos I

Dispuesto a disfrutar al máximo de este nuevo viaje a España, Don Juan Carlos I ha acudido a un conocido restaurante donde ha estado al menos tres horas junto a conocidos que no se han querido perder su llegada. El nombre del emérito vuelve a estar en todos los medios de comunicación nacionales debido al escándalo que han provocado algunos fragmentos de sus memorias en las que ha hablado de su hijo, de la Reina Letizia, de su mujer e incluso de Corinna Larsen.

Sin embargo, parece que a Don Juan Carlos poco le ha importado la repercusión que está adquiriendo, ya que ha salido del restaurante sonriente e incluso respondiendo a algunas cuestiones que le lanzaba la prensa. Eso sí, con la ayuda de sus hombres de confianza, el emérito se montaba en vehículo de Pedro Campos y después de saludar a los reportero en O Grove, Pontevedra, aseguraba que tiene "muchas" ganas de volver a vivir en España, algo que también ha reflejado en sus memorias.