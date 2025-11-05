Señala que el actual Ejecutivo está detrás del distanciamiento con su hijo

El rey emérito Juan Carlos I habla en sus memorias sobre la reina Letizia: "No ayudó a la cohesión" familiar

El rey emérito, Juan Carlos I, denuncia una "caza de brujas" del Gobierno actual contra él en sus memorias, que se han publicado hoy en Francia coincidiendo con su regreso a España. En ellas, señala que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está detrás del distanciamiento con su hijo y, además, tampoco oculta el sentimiento de resignación y de abandono que siente, sobre todo, por parte del rey Felipe.

Hasta el momento se habían ido filtrando distintos pasajes de la publicación, pero no ha sido hasta hoy, cuando se ha publicado el libro, cuando se ha revelado hasta qué punto hablaba del Gobierno actual. De hecho, le dedica todo un capítulo, tal como informan en el vídeo Carlos Herranz y Miguel Mollà.

El rey emérito, Juan Carlos I, habla de una “caza de brujas” del Gobierno y un “juicio moral”

En dicho pasaje, Juan Carlos I acusa al Ejecutivo de "transformar las investigaciones" judiciales en “una caza de brujas” y en un “juicio moral”, afirmando que se han dedicado a desacreditarle y a debilitar la Constitución.

Cargando contra el Gobierno en activo, señala que todo ello afectó “al conjunto” de su reinado y de su “acción política”. Además, señala también a la Justicia, y en concreto a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado: “La exministra de Justicia convocó una conferencia de prensa en noviembre de 2020 acusándome sin pruebas de tener una cuenta bancaria no declarada en Jersey, un paraíso fiscal. Todo era falso, pero reactivaba la máquina de rumores y sospechas que se había apagado”, sostiene.

Las quejas de Juan Carlos I por no tener pensión

En sus memorias, compuestas por 512 páginas, Juan Carlos I también se queja de que hoy todavía no recibe ninguna compensación económica por sus años de servicio: “Soy el único español que no recibe pensión tras casi 40 años de servicio, y al que se le impide, en vida, legar nada a su hijo y descendencia”, señala.

Por otro lado, lamenta haber aceptado los 100 millones de euros que le regaló el rey saudí: “Es un regalo que no supe rechazar”, ha dicho, lo que ahora asegura que fue un grave error.

De sus palabras sobre el rey Felipe VI a la crítica en Francia

En sus memorias, Juan Carlos I también se refiere en varios pasajes a su hijo Felipe VI, del que dice que entiende que le diera la espalda, pero no que luego fuera tan insensible con él en el plano personal.

Más allá, y pese a todo ello, según las primeras reseñas del libro efectuadas por la prensa de Francia, donde ha llegado antes que a su propio país, la parte que más puede irritar a los españoles es la referida a los pasajes de elogio a Franco.

Juan Carlos I, en Sanxenxo

Entre tanto, y en medio de todo el revuelo ocasionado con su libro, el emérito ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Vigo, desde donde se ha dirigido a Sanxenxo.

Nuevamente, su paso por Galicia responde a la regata que disputará los próximos días 8 y 9 de noviembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Esta vez, no obstante, su visita la marca la publicación de sus memorias, con las que rompe con su silencio generando polémica.