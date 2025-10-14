Redacción Uppers 14 OCT 2025 - 14:30h.

El actor y músico ocasional subió al escenario del London Palladium para acompañar a la madrina del punk

Patti Smith y Rosalía, encuentro de 'motomamis' en Madrid: "Compartiendo un momento feliz"

Compartir







Patti Smith está de celebración. Se cumplen 50 años de su disco más emblemático, 'Horses', uno de los más influyentes y venerados de la historia del rock. Y por ello la madrina del punk está haciendo una serie de conciertos interpretando el álbum de principio a fin, además de una selección de sus clásicos. La semana pasada la pudimos ver en el Teatro Real de Madrid y este fin de semana ha ofrecido dos shows en el London Palladium londinense compartiendo escenario con un invitado muy especial.

La de Illinois ya había desgranado la mayor parte de su repertorio en el primero de sus dos conciertos londinenses cuando empezó a buscar a alguien. "¿Y Johnny? ¿Y Johnny Depp? El Johnny original", se preguntaba, haciendo referencia a una de las líneas del tema 'Land: Horses/Land of a Thousand Dances/La Mer (De)'. Entonces apareció Johnny Depp para sumarse a la banda que acompaña a Smith en esta gira, y que incluye a dos de los músicos que participaron en la grabación de 'Horses', Lenny Kaye y Jay Dee Daugherty.

El actor y músico ocasional acompañó a su buena amiga blandiendo la guitarra en 'People Have the Power', una de las canciones protesta más populares de su trayectoria y publicada en el álbum 'Dream of Life'. El momento fue muy especial porque no solo Depp estuvo en el escenario. También se dejó ver allí Jesse Smith, la hija de la cantante, tocando el teclado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una amistad que viene de lejos

No es la primera vez que Jack Sparrow y la coautora de 'Because the Night' colaboran de una forma u otra. La primera vez fue durante el concierto 'Voices for Justice Rally Little Rock' de 2010, donde Depp se unió a la cantante y al vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder.

La segunda ocasión tuvo lugar en 2012, cuando participó en el álbum 'Banga' de ella tocando la batería y la guitarra en el tema principal. Y a principios de este año, el actor actuó por sorpresa en 'People Have the Power: A Celebration of Patti Smith', un concierto tributo celebrado en Nueva York. Depp interpretó 'Dancing Barefoot', junto a Alison Mosshart de The Kills.

Lo que queda de gira

A la cantante de 'Gloria' aún le quedan varios conciertos en su gira de aniversario de 'Horses'. Así, en lo que queda de octubre tiene planificados conciertos en Bruselas, Oslo y París. Y en noviembre saltará el charco para conquistar ciudades como San Francisco, Los Ángeles o Nueva York.