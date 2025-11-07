Kiko Rivera confirma el duro episodio familiar y se emociona al pedir perdón a su hermana

Kiko Rivera se abre como nunca antes en '¡De viernes!' sobre su separación de Irene Rosales y la relación con su madre: "Es la que más me ha decepcionado"

Compartir







Kiko Rivera vuelve a sentarse en un plató de televisión, y lo hace dispuesto a contarlo todo. Esta noche, en una entrevista exclusiva en ¡De viernes!, el hijo de Isabel Pantoja abordará sin filtros los episodios más delicados de su vida familiar, incluida su complicada relación con su hermana, Isa Pantoja.

En un adelanto emitido en ‘El tiempo justo’, Kiko revela que no mantiene actualmente ningún tipo de contacto con su hermana, pero asegura que “sigue siendo mi niña pequeña” y aprovecha la conversación para pedirle perdón públicamente “por todo el dolor y daño que le haya podido causar”.

Kiko habla de uno de los temas más delicados

Uno de los momentos más impactantes llega cuando Kiko confirma ante las cámaras uno de los episodios más duros relatados por Isa Pantoja en los últimos años: la amenaza de Isabel Pantoja de devolverla a Perú tras un enfrentamiento.

El artista no solo reconoce haber escuchado aquella frase, sino que además admite su parte de responsabilidad en el llamado episodio de la manguera, del que su hermana ya habló en su día: “Más o menos fue como ella lo contó”, confiesa Kiko, visiblemente afectado.

La entrevista, grabada durante más de diez horas y con más de doscientas preguntas, promete sacar a la luz nuevas revelaciones sobre la relación entre los Pantoja y los conflictos familiares que marcaron a Kiko desde su infancia.

Esta noche, ¡De viernes! ofrecerá el testimonio inédito y demoledor, en el que el DJ asegura querer cerrar heridas y reconciliarse con su pasado. A partir de las 22:00 horas, en Telecinco.