Pablo Urdangarín menciona también su relación con la reina Letizia y sus primas

Las memorias del rey Juan Carlos I todavía no se han publicado en España y ya están dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, el nieto del emérito, Pablo Urdangarin, se sincera sobre la obra y asegura que no “tiene nada que decir”. Eso sí, el joven confiesa que él “los quiere mucho”, lo que muestra la estrecha relación que tienen pese a que su abuelo fue exiliado a Abu Dabi.

El emérito habla en su libro sobre su hijo, sus conflictos con la reina Letizia, describe a doña Sofía como una gran reina y define a Corinna Larsen como el gran error de su vida. Pero la Casa Real se mantiene al margen de este libro, según 'Europa Press'.

"Una gran abuela”, dice sobre la reina Letizia

Pablo Urdangarin también ha hablado sobre la reina Sofía tras haber cumplido 87 años el pasado 2 de noviembre. “Como has dicho tú. Una gran abuela”, ha confesado el joven ante los medios. En cuanto a su relación con la reina Letizia y sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Urdangarin afirma que “todos se llevan muy bien" y que tiene una buena relación con Leonor: “Sí, hombre”.

En el libro ‘Reconciliación’, Juan Carlos de Borbón habla sobre la dictadura, la muerte de su hermano, los escándalos amorosos y su relación con su familia. Su publicación en España se ha retrasado hasta diciembre.