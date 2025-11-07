Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 19:06h.

Rosalía ha contestado a algunas preguntas sobre su nuevo álbum y un posible tour en 2026 durante la gala de '40 Music Awards'

Se filtra el disco completo de Rosalía, 'Lux', dos días antes del lanzamiento

Compartir







Rosalía se ha mostrado feliz por la acogida de su nuevo álbum, 'LUX', lanzado este mismo viernes. "Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas", ha asegurado.

Así lo ha aseverado la artista a su llegada a la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebran esta tarde en el Roig Arena de València y que, precisamente, tienen entre sus principales atractivos la presentación por primera vez en directo del esperado cuarto disco de la catalana. "Estoy muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha alegría, con mucha ilusión", ha afirmado Rosalía a los numerosos medios congregados.

Además, ha considerado "un honor" estrenarlo en València. "Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Estoy muy feliz de poder cantar hoy aquí", ha repetido. Asimismo, ha confesado que le ha "sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas" de que publicara 'LUX'. "Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas", ha insistido.

¿Un posible nuevo tour en 2026?

También ha sido preguntada sobre una posible gira en 2026 por su nuevo álbum, a lo que la cantante no ha querido responder de manera exacta: "Se verá, se verá, todo podría ser". Así ha contestado a la presentadora sin las gafas de 'mosca', con las que ha posado en la alfombra roja y que ha llamado tanto la atención.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sobre su actuación en la gala ha querido revelar algunos detalles, pero sin dar mucha pista: "Habrá más personas en el escenario y será una de las canciones del primer movimiento del disco, pero no puedo decir más, va por ahí". En mitad de esta entrevista, ha firmado su propio álbum a otro de los artistas que se ha declarado fan, Pablo Alborán