Se filtra el disco completo de Rosalía, 'Lux', dos días antes del lanzamiento

Durísimas noticias para Rosalía. Su cuarto álbum, titulado 'Lux' y programado para publicarse este 7 de noviembre, se ha filtrado al completo en las redes sociales este miércoles, dos días antes del lanzamiento.

La información ha corrido rápidamente por foros de fans y plataformas como X -antes Twitter-, TikTok y Telegram. Diversos usuarios aseguran haber accedido a un archivo que contiene la mayoría de las pistas de 'Lux' antes de tiempo, entre las que se observan nombres de canciones como 'Divinize', 'Porcelana', 'Mundo Nuevo', 'De Madrugá' y 'Sexo, Violencia y Llantas', entre otras.

La cantante ya había sacado a la luz su primer single, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor el pasado 27 de octubre. También se había difundido este pasado martes por error el segundo tema, 'Reliquia', que fue eliminado de Spotify minutos después.

"Necesito comentar el disco de Rosalía porque he caído en escucharlo filtrado", "Se ha filtrado el disco entero de Rosalía", "Os tiráis 3 años diciendo 'Rosalía, saca disco', y os ponéis a escucharlo filtrado antes de que sala", "¿Alguien me puede mandar el disco filtrado de Rosalía?", han comentado varios usuarios de las redes sociales, donde se está compartiendo un enlace para escucharlo entero.

De acuerdo a 'El País', esta filtración íntegra se debe a múltiples ataques informáticos.

Hasta el momento, ni Rosalía, ni su equipo, ni la discográfica, Columbia Records, han emitido un comunicado oficial detallando la filtración, su origen, o las medidas que se adoptarán. La publicación sigue prevista para este viernes.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, la edición española de la revista 'Elle' tuvo que retractarse tras publicar su entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente la propia cantante confirmó.

Tampoco es la primera vez que una de sus canciones se filtra antes de la fecha de estreno. Ya en 2023, la intérprete de 'Tuya' se enfrentó a esta problemática con 'LLYLM', que se difundió 12 horas antes de su debut en España.

Este 5 de noviembre, la artista catalana tiene previsto el 'listening party' en su Barcelona natal, evento en el que se hace una escucha de todo el álbum antes de su salida.

El viernes estará presente en Los40 Music Awards Santander 2025, que este año se celebran en Valencia y donde celebrará el lanzamiento de 'Lux' en el Roig Arena, presentándolo por primera vez a sus fans.