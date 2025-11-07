Este viernes 7 de noviembre, la artista catalana publica su cuarto álbum de estudio, 'Lux', uno de los trabajos más esperados del año

Se filtra el disco completo de Rosalía, 'Lux', dos días antes del lanzamiento

Compartir







Tres años después de Motomami, Rosalía ha roto oficialmente su silencio discográfico este viernes 7 de noviembre con el lanzamiento de 'LUX', su cuarto álbum de estudio y uno de los trabajos más esperados del año.

La cantante regresa en plena forma artística pero también en plena ebullición mediática: semanas de filtraciones, adelantos, rumores y debates han acompañado el camino hacia un disco que, lejos de desinflarse por los 'spoilers', han multiplicado la expectación hasta niveles pocas veces vistos en la música española.

Durante los días previos al estreno, la intérprete de 'Tuya' publicó su primer single, 'Berghain', mientras que otra canción apareció brevemente filtrada en redes, 'Reliquia'. Después llegó la filtración completa del álbum a través de las redes, un hecho que habría podido afectar a cualquier estrategia de lanzamiento… pero no a la artista catalana. Dentro de esa narrativa, una canción se ha colocado en el centro del huracán: 'La Perla'.

Desde que 'La Perla' comenzó a circular en TikTok, los seguidores de Rosalía han abierto uno de los debates más intensos del lanzamiento: ¿a quién le canta la compositora? Dos nombres han dominado las teorías: Rauw Alejandro y C. Tangana, cantantes con quienes mantuvo una relación anterior y con quienes creó algunas de sus canciones más influyentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La letra y las referencias

La letra contiene referencias claras: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao'", dice el estribillo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tema comienza así: "Campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Y continúa, hablando directamente de esa persona: "El rey de la 13/14, no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás qué más dará. Por fin vas a terapia, si al psicólogo o al psiquiatra, pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena. Redflag andante, tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelgänger".

Tras escuchar a Rosalía reírse, la canción culmina antes de retomar el estribillo: "Bueno, es que claro, no referirse a él como un icono sería una narrativa reduccionista, me entiendes. Nunca le prestes na', nunca lo devolverá. Ser bala perdida es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su 'masterpiece': su colección de bras. Si le pides ayuda, desaparecerá".

Los que defienden que va dirigida a Rauw Alejandro

Los que defienden que es para Rauw Alejandro sostienen esta teoría por varios motivos: el tono de la canción, detalles que encajarían con momentos que Rosalía y él compartieron públicamente y una relación que terminó de forma totalmente abrupta -como pasó entre ellos-.

En X -antes Twitter- y TikTok abundan los vídeos superponiendo fragmentos de la canción con imágenes de la pareja durante su mejor momento.

"Tiene que ser Rauw, porque ella lo llamó 'perla' en 'Promesa'", "Obviamente habla de Rauw. Él siempre se expresa como "el más cabrón" en sus canciones, entrevista y conciertos. El rey de la 13/14 es el rey del engaño, y Rauw es el zorro, animal que es conocido por bromista, engañoso y ladrón. Está claro que es para él", sostienen.

Hay quien incluso compara 'La Perla' como una respuesta a 'Hayami Hana', la canción que Rauw publicó tras la ruptura, como si ambos estuvieran completando un mismo capítulo desde dos perspectivas totalmente diferentes.

Los que aseguran que es para C. Tangana

Sin embargo, otros usuarios sostienen que la canción encaja más con su relación con C. Tangana, asociándolo al impacto que tuvieron juntos durante la era 'El mal querer'.

En las redes sociales se multiplican los análisis frase por frase para intentar situar cada una de ellas en un momento concreto de la relación entre Rosalía y Pucho.

"Él tiene una canción sobre calzones y brasiers, sí es él", "Dice 'la decepción local' y C. Tangana es español", aseveran.

Este fenómeno no es nuevo: tanto Rosalía como sus dos exparejas han convertido sus relaciones sentimental en parte de su identidad artística. El puertorriqueño publicó 'Hayami Hana' sobre su ruptura, y C. Tangana construyó parte de 'El Madrileño' en base a lo mismo.

Sin embargo, se trata de la primera vez que la catalana habla tan directamente sobre sus historias de amor. Algunos fans ya comparan 'La Perla' con la canción de Shakira y Bizarrap sobre Piqué. "La tiradera que se va a armar entre Rosalía y Rauw, algo tan fuerte tipo Shakira y Pique. Muy fuerte", cuentan.

La artista, por ahora, guarda silencio. Y ese silencio alimenta el magnetismo de 'Lux', que se posiciona como uno de los mejores álbumes del año a nivel mundial.