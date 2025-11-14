Carmen Borrego responde tajante a Meli Camacho tras sus ataques: "Lo que me molesta es que se mienta"
La pequeña de las Campos contesta en 'Vamos a ver' a la que fue íntima amiga de su madre
El pasado jueves, Meli Camacho, amiga íntima de María Teresa Campos, decidía romper su silencio y lanzar dardos contra Carmen Borrego y Terelu. En su paso por 'El tiempo justo', Meli aseguró que Carmen le habría "amenazado" y explicó los motivos por los que arremetía contras las hermanas.
Este viernes, en 'Vamos a ver', Carmen Borrego se ha encargado de dar respuesta a la que fuera íntima amiga de su madre: "Yo si algo tengo que decir es que mi madre fue una mujer muy leal a todas sus amigas. A Meli la quiso muchísimo, Meli se portó fenomenal con mi madre. Pero a mí lo único que me molesta es que se mienta", ha comenzado.
"Uno puede llegar, hablar, contar, decir, está en su derecho, no seré yo quien la calle. Pero evidentemente ni yo tenía un contrato, ni yo he cobrado una sola peseta, ni ellas hicieron un canal, no existía ese canal. Ellas hicieron una cosa, mi madre y ella, tuvo una gran repercursión que, bajo mi punto de vista, lo tuvo por María Teresa Campos, pero a lo mejor yo estoy equivocada y seguramente no sea así", ha continuado.
Además, ha contado que fue su madre quien le pidió ayuda en aquel momento: "Mi madre estaba en un momento en que se acababa de marchar de la televisión, estaba dolida, pasándolo mal. Mi madre se volvía a sentir María Teresa Campos y me maté por que aquello saliera. Lo hice por ella y lo volvería una y mil veces porque mi madre fue feliz haciéndolo".