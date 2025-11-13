La íntima amiga de la televisiva se ha sentado en 'El tiempo justo' para aclarar su conflictos con Terelu y Carmen Borrego

Carmen Borrego estalla contra Meli Camacho y Gustavo: “Entre unos y otros, voy a perder la salud mental”

Meli Camacho, íntima amiga de María Teresa Campos, ha avivado su conflicto con Terelu Campos y Carmen Borrego tras dos años se distanciamiento. Asegura que vuelve al medio para hablar solamente de temas "laborales" que supusieron el fin de su relación con las televisivas.

Camacho, tras desvelar que Borrego pretendía ser "la directora" del canal de YouTube en donde María Teresa y ella charlaban de estética y salud, desvela en directo un mensaje que acaba de recibir de la colaboradora de Telecinco. "Ahora me ha amenazado[Carmen Borrego]. Por las buenas fenomenal, pero por las malas a mi no...", dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.