Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Casa real

La simpática reacción de la reina Letizia cuando el rey Felipe VI, en pleno discurso y entre risas, revela sus gustos musicales

El rey desvela entre risas los gustos musicales de la reina: su sorprendente reacción
El momento en el que el rey cuenta qué música le gusta a la reinaInformativos Telecinco
Compartir

Los reyes han asistido este martes al Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Durante un momento de su discurso, Felipe VI ha bromeado y ha revelado el gusto musical de la reina Letizia. La reacción de ella ha sido sorprendente.

La intervención del rey en estos premios ha sido, al menos por momentos, muy distendida. Hemos visto a un Felipe VI muy bromista.

En un momento de su intervención ha querido hacer un chascarrillo con los gustos musicales de la reina, que le escuchaba muy atenta desde la mesa.

“Quiero hacer una pequeña aclaración… Tengo que hacer de portavoz: a la reina le gusta la música clásica”. El comentario ha generado las risas de los asistentes.

PUEDE INTERESARTE

Inmediatamente después, el rey ha aclarado: “También le gusta la variedad”.

La reacción de la reina, al detalle

En ese momento la cara de la reina lo decía todo. Se ha reído, junto al resto de los asistentes, y ha movido ligeramente la cabeza en un gesto que parecía indicar que realmente ha sido un gesto improvisado del rey.

Después, el rey ha vuelto al guion de su discurso y se ha proseguido con la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo.

Temas