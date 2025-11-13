Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España

Pasión y admiración ante la llegada de la reina Letizia a la Universidad de Lenguas Extranjeras en Pekín

Admiración reina Letizia en China
El rey Felipe VI recibe los aplausos de los asistentes en presencia de la reina Letizia y del ministro español de Economía, Carlos CuerpoEFE
Compartir

Los Reyes han puesto fin a su visita oficial a China, pero una imagen ha sorprendido especialmente por el fenómeno fan que ha protagonizado la Reina Letizia.

Los estudiantes de la Universidad de Pekín recibieron a Doña Letizia con entusiasmo durante su visita a la Universidad de Lenguas Extranjeras, donde estudian español 400 alumnos. Todas las cámaras apuntaban a ella y, entre aplausos, la reina fue recibida con gran expectación.

PUEDE INTERESARTE

En China, 60.000 estudiantes aprenden español, y de ellos, 400 lo hacen en esta universidad. Letizia quiso conocer sus motivos para estudiar nuestro idioma, y muchos confesaron que lo hacen “por conseguir trabajo en España”. “Hay muchas oportunidades de trabajo en España”, aseguraron, además de señalar su interés por la cultura. Algunos explicaron que Rosalía les ha descubierto nuestras letras, despertando en ellos la curiosidad por el idioma y la música española.

Las relaciones empresariales también han centrado el protagonismo del último día del viaje de Estado. Felipe VI ha reunido a numerosas empresas con vínculos entre España y China, con el objetivo de reforzar la confianza y los lazos ante las amenazas comerciales. En palabras del monarca, “nos exige ser pragmáticos”.

PUEDE INTERESARTE

El broche final del viaje ha sido el encuentro con la colectividad española residente en China. Ante ellos, el Rey Felipe ha defendido los valores de nuestro país, entre los que ha destacado la “democracia, el derecho internacional y los derechos humanos”, una clara mención a los principios de derecho justo antes de emprender el regreso a España.

Temas