Este 22 de noviembre se celebra medio siglo desde la restauración de la monarquía en España, cuando Juan Carlos I fue proclamado rey

El rey Juan Carlos habla por primera vez del protocolo que se activará con su muerte: "No sé si podré escaparme de una tradición"

Compartir







Este 22 de noviembre pasará a la historia: se cumple medio siglo desde que Juan Carlos I fue proclamado rey de España, fecha en la que tuvo lugar la restauración de la monarquía parlamentaria en el país.

Para conmemorar este acontecimiento, la Casa del Rey ha organizado dos actos principales para el viernes 21 de noviembre en el Palacio Real de Madrid y en el Congreso de los Diputados bajo el título '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'.

PUEDE INTERESARTE La petición del rey Juan Carlos a la princesa Leonor tras la publicación de sus memorias que revela cómo es su relación

El Palacio Real acogerá un acto institucional en el que se entregarán los últimos toisones de oro concedidos por Felipe VI a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los dos padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero. Lo que llama especialmente la atención es que el emérito, que reinó en España durante 39 años, no ha sido invitado.

PUEDE INTERESARTE Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Desde Zarzuela, sí han pedido al exsoberano que acuda a un almuerzo "estrictamente familiar y totalmente privado" el día siguiente, el 22 de noviembre -justo el día en que Don Juan Carlos juró como rey tras la muerte de Francisco Franco- en el Palacio de El Pardo. Estarán presentes los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Se desconoce si irán más miembros de la familia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este marco inevitablemente recuerda a la imagen que vimos en 2018 de toda la familia unida: el rey emérito, su esposa, sus tres hijos y sus ocho nietos. Una estampa que, probablemente, no se va a volver a repetir. Esa fue la última fotografía publicada de la familia Borbón al completo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La última gran reunión de los Borbón y Grecia

Para encontrar una imagen de la familia al completo hay que remontarse siete años atrás, a 2018. Fue la última vez en la que Juan Carlos I, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, el rey Felipe y los ocho nietos de los eméritos aparecieron juntos en una imagen.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La ocasión no era alguno de los grandes actos institucionales de la Casa Real, sino más bien una cita de índole familiar. Aquella instantánea tan recordada data del 2 de noviembre de 2018, en el Palacio de la Zarzuela, con motivo del 80º cumpleaños de la emérita. Hace ya más de un lustro de ello, y ahora, ya no parece posible recrearla en los mismos términos.

La reina Sofía cumplía ocho décadas de vida, y decidió celebrarlo con un almuerzo en Zarzuela al que asistieron sus hijos -Felipe VI, la infanta Elena y la infanta Cristina-, sus nietos -Froilán, Victoria Federica, Juan, Miguel, Pablo, Irene, Leonor y Sofía-, su marido, Juan Carlos I, y la reina Letizia. La Casa Real difundió una fotografía oficial tras ese almuerzo tomada por Francisco Gómez.

La matriarca se encontraba rodeada de toda su familia, y mostraba, aparentemente, a la monarquía unida ante el público.

En la captura también destaca la posición de la pierna derecha del emérito, que reflejaba las secuelas de sus operaciones por problemas de salud. Por aquel entonces, se trataba de la rodilla, por la que había pasado por quirófano meses antes para sustituirle la prótesis artificial que le fue implantada años atrás.

Leonor, días atrás, había pronunciado sus primeras palabras en un acto público con la lectura del artículo 1 de la Constitución, el mismo día en el que cumplió 13 años. Y su prima Victoria Federica acababa de alcanzar la mayoría de edad dos meses antes.

El aniversario de Sofía sirvió como excusa institucional y familiar para convocar a todos. El almuerzo no solo era una celebración privada, también una ocasión para posar públicamente y reafirmar el peso de la familia real. Aunque el ambiente, según trascendió, fue tenso: Juan Carlos ya había reducido su agenda -meses después anunció su retirada de la vida púbica- y las relaciones entre miembros de la familia estaban cada vez más agrietadas.

Otras fotografías familiares

Cabe destacar que, antes de esta fotografía, también habían pasado siete años de la anterior al completo de los Borbón y Grecia. En concreto, fue en 2011, cuando se realizó un retrato similar con motivo de la primera comunión de Miguel Urdangarin. En esa imagen aparecía Iñaki Urdangarin.

A lo largo de estos últimos años, sí hemos podido ver al rey Juan Carlos rodeado de parte de su familia. Por ejemplo, en diciembre de 2018 tuvo lugar la última fotografía publicada suya junto a Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía.

No es de extrañar que haya sido inmortalizado con el resto de su familia puesto que, con ellos, mantiene más relación y contacto. La última del emérito rodeado de sus otros seis nietos -a excepción de Leonor y Sofía- se tomó en enero de este año, cuando los jóvenes se desplazaron hasta Abu Dabi para celebrar el cumpleaños del exjefe de Estado.