¿Chollazo o precio desorbitado? Todos los detalles económicos de la venta de la casa de los Javis

'El tiempo justo' analiza el mercado inmobiliario de los vecinos de los Javis tras la venta de su casa

Tras su separación, los Javis venden su casa por la friolera de 5 millones de euros por una casa de 975 m2 que cuenta con sala de cine, discoteca privada y una impresionante biblioteca de dos pisos. 'El tiempo justo' ha investigado para conocer los detalles de esta venta y compararla con el mercado inmobiliario de la zona. ¿Será fácil vender la casa de los Javis?

Los colaboradores del programa han comentado que puede ser difícil vender la casa por estar muy "personalizada": "Es verdad que una casa muy específica, personal y concreta tiene un público mucho más reducido que una casa habitual", decía Antonio Rosi. Por su parte, Joaquín Prats ha explicado que "para ese mercado" la vivienda está muy bien de precio.

"Está a capricho, pero por muy personalizada que esté no es como la casa de Agatha Ruíz de la Prada, que no hay quién la vendiera porque estaba toda llena de colores. Esta casa está al gusto de cualquiera, es el sueño de cualquiera", admitía un colaborador. Además, Kike Quintana contaba que es muy importante de quién es la casa, porque "da mucho morbo" comprar la casa a los Javis.

Descubre el vecindario de los Javis

Pozuelo de Alarcón es el municipio con la renta per cápita más alta de España y el m2 está a más de 4.000 euros de media. Casas de vanguardia, los materiales más lujosos y espaciosas estancias: salones, gimnasios privados, o piscinas para que no falte nada en esas vivencias.

'El tiempo justo' ha investigado sobre los precios de venta de estas casas, que parten de los 2 millones de euros y llegan hasta los 17 millones. José Delgado, experto inmobiliario, ha explicado que la casa de los Javis está reformada por un reputado estudio de arquitectos "lo cuál aporta un valor extra".