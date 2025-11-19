Kiko Quintana afirma que el cantante está en una "relación estable" y da nuevos datos sobre la profesión de su nueva ilusión

Todos los detalles sobre la nueva ilusión de Kiko Rivera: "Es dueña de una clínica estética a la que ha ido Irene Rosales"

La revista Semana ha publicado que Kiko Rivera no está solo después de su ruptura con Irene Rosales y tras la entrevista "más dura de su vida", según cuenta la periodista Marta Bolonio. El cantante estaría pasando tiempo con su círculo más cercano haciendo compras navideñas con una mujer: "Él tiene un círculo de amistades sólido que le está arropando. Y concretamente esta chica está siendo un apoyo fundamental para que estos días no esté solo", explicaba la periodista.

Según Leticia Requejo, el cantante estaría pasando bastante tiempo en las últimas semanas con su amiga y la pareja de esta: "Kiko ahora mismo está centrado en él, en su gente, entrando y saliendo y disfrutando de este momento. Ya lo dijo en ¡DeViernes! que ahora no le apetece tener ningún lío y le apetece disfrutar de la vida y dejarse sorprender", contaba.

¿Quién es la ilusión de Kiko Rivera?

A pesar de estas informaciones, el colaborador Kike Quintana ha desmentido en exclusiva en 'El tiempo justo' que la nueva ilusión de Kiko Rivera se dedique a la peluquería y la estética: "Es una persona que se dedica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es una mujer policía", explicaba el periodista. Además, según Kike Quintana, esta relación sería algo "estable" porque no solo se lo ha contado a gente de su entorno, si no que también se lo está contando a gente con la que no tiene tanta confianza.

"Quiere que lo sepamos, quizás por Irene, porque en la entrevista se le vio un tanto resentido y reventado con que Irene Rosales haya rehecho su vida y haya encontrado esa ilusión", contaba Leticia sorprendida porque tenga tantas ganas de que se conozca esta información. "Yo no he dicho que tenga ganas de que se conozca, he dicho que lo normaliza igual que lo hace Irene", afirmaba Kike. Por su parte, Antonio Rosi le daba la razón a su compañera y decía que le parecía una estrategia.