Richard y Alejandra Gere presentan 'Lo que nadie quiere ver', cuatro historias desgarradoras para visibilizar la dura realidad de las personas sin hogar en España

Richard Gere, de 76 años, anuncia que tiene un proyecto muy importante en mente junto a su mujer Alejandra: acabar con los sin techo en España. "Nos hemos propuesto acabar con esta situación en seis años. Son 30.000 personas. Es algo atajable", afirma el famoso actor que se ha mudado a Estados Unidos.

Ambos han hecho un documental llamado ‘Lo que nadie quiere ver’, un proyecto donde los dos charlan con personas sin hogar y dan voz a quienes el sistema ha ignorado en la mayoría de los casos.

Gere experimentó en primera persona lo que es vivir en las calles

No es la primera vez que Richard Gere defiende esta causa. En 2014 quiso experimentar en primera persona lo que es vivir en las calles vistiéndose como una persona sin hogar, sentado solo en las esquinas de las calles durante 45 minutos. Para el documental ‘Time Out of Mind’, Richard interpretó a un hombre que luchaba con su salud mental y que tenía que sobrevivir en Nueva York comiendo de contenedores de basura, pidiendo dinero y durmiendo en bancos.

“Era extraño”, reconoció Gere. "Mientras estaba en el personaje podía ver a muchas personas a dos metros de distancia y me juzgaban por cómo vestía. Era muy visible para ellos", contó en una entrevista para la revista '¡Hello!'. Una experiencia que se le ha quedado grabada en la cabeza. "Ser indigente te somete a una experiencia deshumanizante. Moverse por los albergues implica la pesadilla burocrática de ser procesado, como un delincuente, para tener un lugar donde dormir", confesó el actor.

Y para él, la solución está clara. "Para tener éxito el enfoque debe centrarse en viviendas más permanentes", añadió en el medio 'The Big Issue'. Ahora, Gere se muestra enfocado en ayudar a todas las personas sin hogar que hay en nuestro país.