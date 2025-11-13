Alberto Rosa 13 NOV 2025 - 18:29h.

El actor estadounidense y su esposa Alejandra Silva anunciaron en octubre que volvían a Estados Unidos

Fue a finales de octubre cuando se conoció la noticia de que Richard Gere y Alejandra Silva tomaban la decisión de abandonar España y volver a mudarse a Estados Unidos. Todo ello solo un año después de instalarse en Madrid junto a sus hijos Alexander y James.

La noticia sorprendió, sobre todo, por la brevedad de tiempo que ha pasado el actor viviendo en la capital española. Al parecer, el motivo de esta importante decisión estaba en la gran cantidad de viajes que realiza al año Richard Gere a Estados Unidos.

A pesar del cambio, el conocido actor sigue muy vinculado a España, y no solo porque su esposa, Alejandra Silva, sea española. En una entrevista con la revista ‘People’, Richard Gere ha hablado de su vida en España y las diferencias que encuentra entre la cultura española y la estadounidense.

"Es un lugar muy alegre"

“La cultura española tiene una alegría muy abierta, son muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados que la gente que se encuentra aquí en Estados Unidos”, ha subrayado.

El protagonista de ‘Pretty Woman’ también confesó su admiración por la gastronomía y cultura española. “Es un lugar muy alegre. Como los italianos. Quiero decir, estando en Italia, estando en España, te encuentras con culturas latinas que entienden la vida de una manera diferente a como lo hacemos aquí”, explicó.

Sin embargo, su amor por España no evita que haya echado mucho de menos su vida en Nueva York, principalmente por la “energía” de la ciudad. “Claro, es muy adictiva”, añade.

La pareja vivía en La Moraleja, en Madrid

Durante el año que residieron en nuestro país, la pareja y sus pequeños residieron en una impresionante mansión en La Moraleja que Gere compró por una cantidad cercana a los 3,5 millones y que se convirtió en su 'cuartel general' estos meses, en los que como contó el protagonista de 'Oficial y caballero' en más de una ocasión, fueron habituales las comidas con amigos muchos domingos en los que llegaron a ejercer de anfitriones para más de 30 personas.

Y aunque parecía que Richard estaba plenamente integrado en la vida social y cultural española junto a Alejandra, la familia ha decidido abandonar España y regresar definitivamente a Estados Unidos con sus hijos.