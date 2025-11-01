Richard Gere y su mujer Alejandra Gere habrían abandonado España para mudarse a Estados Unidos

El motivo vendría provocado por la cantidad de viajes que realiza el actor a Estados Unidos a lo largo del año

A finales de octubre, se conocía una inesperada noticia: Richard y Alejandra Gere tomaban la decisión de dejar España tan solo un año después de instalarse en Madrid junto a sus hijos Alexander y James.

Fue en otoño de 2024 cuando la pareja, más enamorada que nunca después de una década de relación, decidía abandonar Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en el país natal de la empresaria. Tan solo 12 meses después de su mudanza a España, Richard y Alejandra Gere decidían volver a cambiar sus planes y mudarse otra vez a Estados Unidos.

La decisión que ha provocado que Richard Gere y su mujer Alejandra abandonen España y se muden a Estados Unidos

La noticia sorprendía debido a la brevedad de tiempo que ha pasado el actor viviendo en la capital española. Ahora, se ha conocido el motivo que ha llevado a la pareja a mudarse a Estados Unidos otra vez.

Ha sido el propio Richard Gere el que ha querido zanjar la noticia y confirmar durante la proyección de su documental 'Sabiduría y felicidad' que sus hijos, su mujer y él habían vuelto a Estados Unidos.

"Hemos vuelto aquí, pero... nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida. Todo eso, todas esas cosas estupendas de la cultura", explicaba el propio actor.

Pues bien, según ha podido saber en exclusiva la revista '¡HOLA!' esta decisión que ha tomado el matrimonio viene provocada por el gran número de viajes que realiza al año Richard Gere a Estados Unidos.

"En el centro de esta decisión, que ha causado mucha sorpresa, está la logística. El actor viaja constantemente a Estados Unidos por cuestiones laborales", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado. Además, otro de los motivos que ha hecho que la pareja tome esta decisión es que Richard Gere no se quiere separar de su hijo mayor, Homer, que también vive en Estados Unidos y al que ve y pasa tiempo con él siempre que puede.

"Todo parece indicar, por lo tanto, que es más cómodo seguir teniendo su base familiar al otro lado del Atlántico. Al menos, de momento", apunta la revista '¡HOLA!'.

La pareja vivía en La Moraleja, en Madrid

Durante el año que residieron en nuestro país, la pareja y sus pequeños residieron en una impresionante mansión en La Moraleja que Gere compró por una cantidad cercana a los 3,5 millones y que se convirtió en su 'cuartel general' estos meses, en los que como contó el protagonista de 'Oficial y caballero' en más de una ocasión, fueron habituales las comidas con amigos muchos domingos en los que llegaron a ejercer de anfitriones para más de 30 personas.

Y aunque parecía que Richard estaba plenamente integrado en la vida social y cultural española junto a Alejandra, la familia ha decidido abandonar España y regresar definitivamente a Estados Unidos con sus hijos.