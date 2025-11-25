El documental presenta las historias de Pepe, Mamen, Javi y Latyr, cuatro relatos desgarradores de personas sin hogar

Richard Gere cuenta cuál es la diferencia entre los españoles y los americanos: "Son muy cálidos y menos estresados"

Cientos de personas viven en la calle en España. Es una realidad que observamos a diario, sobre todo en las grandes ciudades, aunque muchas veces miremos para otro lado. De ahí el título del cortometraje documental realizado por Richard Gere y su mujer, Alejandra, 'Lo que nadie quiere ver', que han realizado de la mano de la organización 'Hogar sí' y en el que el icónico matrimonio visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar en España. La pareja ha regresado a España para su presentación apenas un mes después de anunciar su inesperada decisión de volver a Estados Unidos e ‘Informativos Telecinco’ ha podido hablar con ellos, como se puede ver en el vídeo de Yolanda Bernardo Martín.

Hace 11 años desde que Richard Gere interpretó en ‘Invisibles’ a un hombre en plena decadencia personal, un sintecho en las calles de Nueva York, alguien invisible para el resto. Aquel proyecto caló en el actor, fue el germen del documental que ahora nos presenta junto a su mujer ‘Lo que nadie quiere ver’.

El cortometraje documental presenta cuatro historias desgarradoras, cuatro historias a corazón abierto. "Confiaron en nosotros para usar su dolor y su supervivencia en el camino para ayudar a otras personas", cuenta Richard Gere.

El documental revela que hay más de 37.000 personas en la calle en España. “Luego te vas a EEUU, que es lo que estábamos hablando antes, y son millones de personas. Son niños en la calle, mujeres en la calle”, añade Alejandra Gere.

Los protagonistas, Pepe, Mamen, Javi y Latyr, han conseguido revertir su vida gracias al amparo de la organización 'Hogar sí' y Alejandra y Richard ven esperanza.

“Queríamos enseñar a todos que se puede salir”, comenta Alejandra. Su objetivo es decirles que no están solos y, para el resto, esto es un toque de atención, para que no apartemos nunca la mirada.

Otras iniciativas solidarias de Richard y Alejandra Gere

Y no es su única iniciativa benéfica en nuestro país, ya que como han confirmado el próximo 28 de noviembre serán los encargados del encendido de un gran árbol de Navidad en Murcia de la mano de la Fundación Aladina para poner la priemra piedra del que será el primer gimnasio pediátrico para niños con cáncer.

"El sinhogarismo no define a una persona sin hogar. El sinhogarismo nos define a nosotros como sociedad. Debemos de cambiarlo, podemos cambiarlo y existe esperanza", ha reivindicado Alejandra emocionada en una multitudinaria première en el madrileño Cine Callao a la que han asistido numerosos rostros conocidos como Elena Anaya, el Padre Ángel, Tamara Valcárcel, Lorena Gómez, Marilia, Matías Prats Jr., o Beatriz Jarrín.

"No hay diferencia entre tú y yo. Al final estamos hablando de políticas de vivienda asequible para que las personas no acaben en la calle. Y esto es una cosa que nos va a afectar a todos como sociedad. Vamos a intentar cambiar, nosotros como ciudadanos, cómo podemos hacer. Te puedes unir a Hogar Sin, siempre necesitamos gente comprometida. Puedes exigir a las políticas de nuestras comunidades que hagan más políticas abordando estos problemas de sociedad, porque son los problemas de todos. Y bueno, pues haciendo voluntariado, donando" ha expresado rotunda, pidiendo la colaboración de todos para ayudar a las personas sin techo.