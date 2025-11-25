Varias figuras del mundo musical han hablado sobre cómo coexiste el TDAH con su expresión artística

Rosalía desvela que padece TDAH: "Lo dejo estar, nunca he intentado controlarlo"

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en la edad adulta suele asociarse a dificultades de concentración, impulsividad o desorganización, pero en el ámbito creativo esas mismas características pueden transformarse en fuentes de innovación y expresividad artística; es decir, en una especie de 'superpoder'.

Rosalía es la última artista que ha revelado que padece este trastorno, confesando en una entrevista en Subway Takes que se distrae fácilmente con los sonidos del ambiente y que durante su proceso creativo su mente "salta" de detalles inusuales. Sin embargo, prefiere no seguir un tratamiento y "dejarlo estar" para aprovechar la energía creativa que le ofrece.

Su testimonio no solo visibiliza una condición que muchas personas adultas viven en silencio, sino que conecta con otras figuras del mundo musical que han hablado de su propio TDAH, mostrando cómo este rasgo puede coexistir con la expresión artística:

Iván Ferreiro

El ex líder de Piratas ha sido muy transparente sobre su TDAH, trastorno que conoció que tenía a través de su hijo. “A base de ir a terapia con él, me dijeron: ‘Tu hijo lo tiene, y es probable que tú también lo tengas’. Leer sobre ello y trabajar con pautas psicológicas le ha ayudado a manejar períodos de bajón, aunque tampoco quiere darle mayor importancia: "Por las mañanas tengo ganas de hacer muchas cosas y luego no hago ninguna, pero voy usando herramientas para disfrutar de la vida”.

Christina Rosenvinge

En su libro 'Debut', la cantante de 'Tu labio superior' revelaba que años atrás le diagnosticaron TDAH. "Mucha gente lo supera cuando madura pero yo lo tengo y el 80% de los artistas, también. La creatividad funciona en parte por eso: como se te olvida cómo lo has hecho, te lo vuelves a inventar. El arte es romper esquemas porque no recuerdas cuáles eran", explicaba en una entrevista en 'El País'.

Manu Tenorio

El cantante sevillano que dio sus primeros pasos en 'Operación Triunfo' se enteró ya en la edad adulta de que padecía TDAH. "Por eso a mí me costaba tanto trabajo concentrarme en el colegio, pero no con la guitarra. Cuando algo me gusta, vamos a saco con eso (...)Tenemos un torbellino de ideas en la cabeza que muchas veces nos nublan. Pero esto no es nada malo”, explicaba en una entrevista televisiva.

Dani Martin

El ex vocalista de El Canto del Loco ha hablado en diversas ocasiones de la hiperactividad que sufría desde joven, lo que hizo que no fuese un buen estudiante: "Me costaba un montón centrarme en los estudios, me dispersaba muchísimo”. Con el tiempo, y el apoyo de su familia, aprendió a gestionarlo. Siempre ha defendido que si se canaliza adecuadamente, puede convertirse en una fuente de energía positiva.

Pau Donés

El fallecido líder de Jarabe de Palo narró su experiencia con el TDAH desde la infancia, y cómo aprendió con el tiempo a transformar sus "taras" en una gran sensibilidad que le permitió conectar con emociones y matices que otros no percibían. "Veía cosas que los demás no veían, escuchaba cosas que los demás no escuchaban… eso me dio una ventaja enorme para aprender y disfrutar de la vida", escribió en el prólogo del libro "Mi vida con un TDAH', de la periodista Milagros Martín-Lunas.