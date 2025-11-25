Rosalía desvela que padece TDAH: "Lo dejo estar, nunca he intentado controlarlo"

Celia Molina 25 NOV 2025 - 13:09h.

La cantante ha confesado en una entrevista en el podcast 'Subway Takes' que se "distrae mucho" porque padece TDAH

La reacción de Pedro Sánchez tras escuchar el disco 'Lux' de Rosalía: reservó una hora para escucharlo "del tirón"

Rosalía continúa dando entrevistas para promocionar su nuevo disco, LUX, que ya ha batido récords de reproducción y ha alcanzado, en España, varios números uno. La cantante actuó hace poco en el programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos de Estados Unidos, donde presentó 'La perla', la catártica ranchera en la que habla de las decepciones amorosas. Y, ahora, ha tenido una larga charla con el presentador de Subway Takes, que hace sus entrevistas mientras da un relajante (o no) paseo en el metro de Nueva York.

Con su característica naturalidad, Rosalía ha hablado de temas distendidos, como lo mucho que le gusta "escuchar la música alta" cuando está en su casa, porque eso le da "energía" o la capacidad que tiene para hacer amigos. Y, en un momento dado de la conversación, mientras el presentador le hacía una pregunta, ella se ha "distraído" con el sonido que alerta de que el vagón va a llegar a una parada determinada. "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente", ha dicho, pasando a explicar el por qué: "Es que tengo TDAH", le ha dicho al youtuber. Algo que a éste le ha encantado saber porque, casualmente, él también lo padece.

La Clínica Mayo define esta afección como la "dificultad para prestar atención, ser hiperactivo e impulsivo", algo que ni el presentador ni la propia Rosalía han visto en sus vidas como algo negativo. De hecho, al preguntarle si se ha tratado alguna vez por esta condición, ella ha contestado que no: "Lo dejo estar. No he intentado controlarlo nunca", ha dicho, asegurando que su TDAH le hace ser "más creativa".

En la misma línea, el presentador le ha contado que él sí intentó tratar su TDAH pero que, al final, dejó la terapia porque a él le gusta "ser como es". "Es como cuando voy a la Iglesia. De repente, me distraigo con algo que huele muy bien y descubro el mejor restaurante de la ciudad de Nueva York", ha explicado, como forma de apreciar su forma de ser y de pensar. Algo que, seguramente, siendo Rosalía una de las cantantes con mayor fandom de nuestro país, habrá ayudado a muchas otras personas que también se distraigan con la misma facilidad.

En su entrevista, la catalana también ha hablado sobre cómo le gustaría que fuera su hipotética relación matrimonial, dado que ella, que estuvo prometida con Rauw Alejandro, rompió su relación poco después de la pedida: "A mí me gusta mucho la historia de un amigo mío que lleva 30 años casado y que prometió, junto a su mujer, que nunca romperían. Pasase lo que pasase, dentro de las opciones razonables. Ese compromiso es el que me gusta", ha afirmado. En un podcast anterior a la salida de LUX, ya dijo que, en este momento, y tras haber roto también su romance con el actor Jeremy Allen White, está "soltera" y, acorde con el nuevo arraigo a sus creencias religiosas, haciendo un "celibato voluntario".